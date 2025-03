Glazbena legenda slavi 78. rođendan: Ovisnost ga je zamalo koštala života, a danas uživa sa svojim suprugom i sinovima

Elton John, rođen kao Reginald Kenneth Dwight, 25. ožujka 1947., globalna je glazbena ikona čija karijera obuhvaća više od šest desetljeća. Od skromnih početaka u Pinneru, Engleska, do statusa jedne od najprodavanijih glazbenih zvijezda svih vremena, Eltonov život i karijera ispunjeni su nevjerojatnim uspjesima, izazovima i nezaboravnim trenucima. Ovaj članak donosi presjek njegovog fascinantnog puta, obilježenog hitovima, ekstravagantnim nastupima i dubokim osobnim transformacijama.

Eltonov glazbeni talent bio je očit već u ranom djetinjstvu. S četiri godine sam je naučio svirati klavir, a s 11 godina dobio je stipendiju za Kraljevsku glazbenu akademiju u Londonu. Iako je pokazivao iznimnu nadarenost, napustio je školu prije mature kako bi se posvetio glazbenoj karijeri. Prvi bend, Bluesology, osnovao je 1962., a bend je pratio američke soul i R&B glazbenike na turnejama po Velikoj Britaniji. Ključni trenutak u Eltonovom životu dogodio se 1967. godine kada je odgovorio na oglas u časopisu New Musical Express. Tada je upoznao Bernieja Taupina, tekstopisca s kojim će ostvariti jednu od najuspješnijih suradnji u povijesti glazbe. Njihov jedinstveni način rada – Taupin piše tekstove, a John glazbu – rezultirao je brojnim hitovima i albumima koji su obilježili povijest pop i rock glazbe.

Nakon prvog singla "I've Been Loving You" (1968.) i albuma "Empty Sky" (1969.), pravi proboj uslijedio je 1970. godine s albumom "Elton John" i hitom "Your Song". Njegov prvi američki nastup u legendarnom klubu Troubadour u Los Angelesu iste godine bio je senzacija. Kritičar Robert Hilburn predvidio je da će John postati "jedna od najvećih i najvažnijih rock zvijezda". Sedamdesete su bile desetljeće Eltonove apsolutne dominacije. Od 1972. do 1975. godine, sedam njegovih albuma zaredom doseglo je prvo mjesto na američkim ljestvicama, uključujući "Honky Château", "Goodbye Yellow Brick Road" i "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy". Ovo potonje je bio prvi album u povijesti koji je debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice.

Osim po glazbi, Elton je postao poznat i po svojim spektakularnim nastupima i upečatljivim kostimima. Od perja i predimenzioniranih naočala do spangled Los Angeles Dodgers uniforme i kostima Donalda Ducka, njegovi nastupi bili su vizualni spektakl. Sam je izjavio da su njegovi kostimi bili način da se oslobodi nakon restriktivnog djetinjstva. Tijekom jednog koncerta, usred pjesme, skočio je u publiku i počeo se šaliti s obožavateljima, prije nego što se vratio na pozornicu i nastavio svirati kao da se ništa nije dogodilo. Jedan od najupečatljivijih trenutaka njegove karijere bio je nastup s Johnom Lennonom u Madison Square Gardenu 1974. godine. Lennon je izgubio okladu, a kao rezultat toga, morao je nastupiti s Eltonom. Izveli su "Lucy in the Sky with Diamonds", "I Saw Her Standing There" i Lennonov hit "Whatever Gets You Through the Night". Navodno, Elton je prije nastupa bio toliko nervozan da je povraćao u backstageu, ali je ipak odradio nastup za pamćenje. Eltonova seksualnost bila je predmet nagađanja tijekom godina. Godine 1976. izjasnio se kao biseksualac u intervjuu za Rolling Stone, a 1988., nakon razvoda od Renate Blauel, izjavio je da je gay. S Davidom Furnishem, svojim dugogodišnjim partnerom, stupio je u civilno partnerstvo 2005., a vjenčali su se 2014. godine, nakon što je istospolni brak legaliziran u Engleskoj i Walesu. Imaju dva sina, Zacharyja i Elijaha, rođene uz pomoć surogat majke.

Osamdesete su za Eltona bile razdoblje obilježeno borbom s ovisnošću o alkoholu i kokainu. Smrt Ryana Whitea, tinejdžera koji je umro od AIDS-a, i Freddieja Mercuryja potaknuli su ga da potraži pomoć. Od 1990. godine je trijezan. U svojoj autobiografiji "Me", detaljno opisuje svoju borbu s ovisnošću i put oporavka. Pričao je kako je jednom prilikom, pod utjecajem kokaina, nazvao svog menadžera i zahtijevao da zaustavi vjetar jer mu je smetao.

Nakon što je i sam svjedočio razornim posljedicama AIDS-a, Elton je 1992. godine osnovao Elton John AIDS Foundation, neprofitnu organizaciju koja podržava programe prevencije HIV-a, izravnu skrb i edukaciju. Zaklada je do sada prikupila više od 600 milijuna dolara.

Osim uspješne glazbene karijere, Elton je ostvario zapažene uspjehe i na Broadwayu i u filmskoj glazbi. S Timom Riceom surađivao je na glazbi za animirani film "The Lion King" (1994), za koji je osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu ("Can You Feel the Love Tonight"). Također su zajedno radili na mjuziklu "Aida", za koji su osvojili nagradu Tony. U siječnju 2018. Elton je najavio svoju oproštajnu turneju "Farewell Yellow Brick Road", koja je započela u rujnu iste godine. Turneja je obuhvatila više od 300 koncerata diljem svijeta i postala je, u jednom trenutku, turneja s najvećom zaradom u povijesti, prije nego što ju je prestigla Taylor Swift sa svojom Eras turnejom. Završni koncert održan je u Stockholmu 8. srpnja 2023.

Godine 2019. objavljen je biografski film "Rocketman" koji prati Eltonov život od djetinjstva do 1980-ih. Film je dobio pohvale za glazbene scene i iskren prikaz Eltonove seksualnosti. Glavnu ulogu tumačio je Taron Egerton. Eltonov život prepun je zanimljivih anegdota. Jednom je bacao naranče na Boba Dylana tijekom igre pantomime, a njegov klavir se napunio vodom tijekom koncerta u Australiji zbog jake oluje. Poznato je i njegovo rivalstvo s Rodom Stewartom, s kojim se godinama šali i natječe. Jednom prilikom, Stewart je postavio veliki oglasni pano ispred Eltonove kuće s porukom "Samo se šalim, stari!", a Elton je odgovorio unajmljivanjem snajperista da "sruši" taj pano (naravno, bila je to šala). Poznat je po svojoj kolekciji naočala, koja broji preko 250.000 pari. Elton John je više od glazbenika; on je ikona, filantrop i borac za ljudska prava. Njegova glazba dotaknula je milijune ljudi diljem svijeta, a njegov utjecaj na pop kulturu je neizmjeran.