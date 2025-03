Sin Maje Šuput dao prvi intervju: 'Došao je na rođendan i zaljubio se'

Larry Tamblyn

Preminuo frontmen kultnog rock benda, njihova glazba utjecala je na mnoge izvođače

Tamblyn je svoju glazbenu karijeru započeo kao solo izvođač 50-ih godina prošlog stoljeća, prije nego što je 1962. osnovao bend Larry Tamblyn and The Standells, zajedno s Tonyjem Valentinom, Jodyjem Richom i Bennyjem Kingom. Bend je kasnije skratio ime u The Standells.