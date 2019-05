Glasujte za nove prijedloge CMC top ljestvice!

Ovog vikenda samo na našem portalu možete glasovati za novi prijedlog koji će se naći na CMC Top 30 – nacionalnoj top-ljestvici.

Samo će glasovi čitatelja portala Vecernji.hr od petka do ponedjeljka odlučivati koja nova pjesma ulazi u CMC Top 30.



Prvi prijedlog je Mia Dimšić i "Cesta do sna", drugi Lu Kajelić s pjesmom "Domine",a treći The Frajle i "Zlato". U nagradnoj igri sudjelovati možete tako da glasujete u anketi i pošaljete svoje podatke na e mail nagrade@vecernji.net. Ovog puta dijelimo 3 CD-a

"Obraduj me", grupe The Frajle.