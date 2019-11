Glasujte za nove prijedloge CMC top ljestvice!

Ovog vikenda samo na našem portalu možete glasovati za novi prijedlog koji će se naći na CMC Top 30 – nacionalnoj top-ljestvici.

Samo će glasovi čitatelja portala Vecernji.hr od petka do ponedjeljka odlučivati koja nova pjesma ulazi u CMC Top 30.

Prvi prijedlog je Željko Bebek s pjesmom "Dunavom", drugi prijedlog je Lu Jakelić i pjesma "Sve o čemu sam šutjela", a treći prijedlog je Tony Cetinski s pjesmom "Čudu se nadam uzalud". Troje čitatelja ima priliku osvojiti i 3 CD-a "The Best of Collection" Drage Diklića. U nagradnoj igri sudjelovati možete tako da glasujete u anketi i pošaljete svoje podatke na e-mail nagrade@vecernji.net.