Glamur i iznenađenja očekuju nas za 30. rođendan najstarije i najprestižnije medijske nagrade

Schindlerova lista 1994. godine osvojila je čak sedam Oscara, prvi put te iste godine u Ujedinjenom Kraljevstvu BBC Radio Five emitira uživo, desna koalicija televizijskog tajkuna Silvija Berlusconija pobjeđuje na općim izborima u Italiji, Michael Jackson u Las Vegasu oženio se s Lisom Marie Presley, "Kralj lavova" poharao je kino blagajne diljem svijeta, a Večernji list te 1994. godine upisao je u svoju i medijsku povijest Hrvatske – osnivanje nagrade Večernjakova ruža.

Na prvoj je dodjeli tadašnji glavni urednik Večernjeg lista Branko Tuđen izrazio želju da ova medijska nagrada postane tradicionalni oblik priznanja najboljima i najpopularnijim medijskim osobama kao i ogledalo naklonosti naših čitatelja. S odmakom od 30 godina bez lažne skromnosti možemo reći da mu se želja ispunila. Naši kolege te, sada davne, 1994. postavili su temelje ovog izbora i imperativ kod odabira nominiranih bio je izvrsnost, originalnost i ono što su osobe u protekloj godini ostvarile i koliko je to bilo važno za najširu javnost, a njihovo ukupno djelovanje moralo je biti kvalitetno i originalno u svom području. Ovom nagradom potvrdili smo i neraskidivu vezu s našim čitateljima jer su upravo njihovi glasovi odlučivali o pobjednicima, a koliko je publika u startu prigrlila ovu nagradu dovoljno govori i činjenica da je sredinom 1990-ih interes čitatelja bio takav da su se pobjednici u svakoj pojedinoj kategoriji mogli podičiti desecima tisuća glasova koji su na adresu Večernjaka stizali u obliku kupona. U svojih 65 godina postojanja naš je list uvijek težio iniciranju promjena, promociji izvrsnosti i praćenju trendova pa je u skladu s tim i naša Ruža iz godine u godinu rasla i cvjetala i prilagođavala se medijskim trendovima i promjenama.

Najveće promjene uveli smo 2001. godine kada smo iz Satiričkog kazališta Kerempuh svečanu dodjelu preselili u hotel Westin, a budući da smo tada ozbiljno zagazili u virtualno prvi smo put imali i glasanje za Ružu putem interneta. Imena virtualnih pobjednika objavili smo u Ekranu Večernjeg lista u siječnju, ali uz jasno upozorenje: "Ovo je uvertira, iznenađenja tek slijede!", jer bio je to tek dio glasova, a Ruže je donosio zbroj glasova pristiglih poštom, onih izgovorenih u telefonsku slušalicu i onih koji su stigli internetom. Medijska je scena tijekom godina postala bogatija za nove televizije, radija, digitalni sadržaj pa smo u skladu s tim mijenjali i uvodili nove kategorije, ali uvijek smo se pri odabiru nominiranih jednog postulata držali – originalnost, kvaliteta i izvrsnost. Ruža se rodila u izazovnim vremenima i zato ne čudi i što smo na izazov pandemije koronavirusa 2020. godine spremno reagirali i dodjelu Ruže održali virtualno. Za ružu je poznato da je cvijet ljubavi i sreće, u antici je bila i simbol trijumfa i slave, a na dosadašnjim dodjelama trijumfirali su Nensi Brlek, Trpimir Vicković Vicko, Prljavo kazalište, Goran Višnjić, Oliver Mlakar, Barbara Kolar, Sonja Šarunić, Goran Milić, Zoran Šprajc, Bojana Gregorić Vejzović, Joško Lokas, Colonia, Vanna, koji kod kuće već imaju prave bukete naših Ruža.

– Najveća snaga Večernjakove ruže upravo je u načinu na koji se glasalo nekad i na koji se glasa danas i po tome je Ruža bila kod nas prva i originalna. Naime, biti nominiran i na kraju i dobiti nagradu za koju znaš da su je izglasali ljudi, tvoja publika, a ne neki žiri ili komisija, politika ili tko zna tko drugi, e to je stvarno divan osjećaj – rekao nam je nedavno Goran Višnjić kada nam se putem videopoziva javio iz Engleske gdje smo mu dostavili posebnu Ružu kao jednom od najtrofejnijih dobitnika ove najstarije medijske nagrade.

Najpriželjkivaniji trofej u medijskom svijetu Nensi Brlek je osvojila pet puta zaredom, a nedavno nam je u razgovoru priznala kako joj je bila iznimno velika čast što su čitatelji tih pet godina najviše glasova dali njoj.

– Iskreno, dobiti uzastopno pet Ruža bilo mi je potpuno nestvarno, pogotovo zbog toga što su ljudi, kako bi glasali, morali uložiti neki trud, izrezivati kupone, zalijepiti ih na dopisnicu, kupiti poštansku marku i poslati. Nije to bilo kao danas, ne umanjujem naravno ničiji uspjeh. Sjećam se tog prebrojavanja mora dopisnica i pisama, grizla bih nokte iščekujući rezultat. Bili smo u iščekivanju do zadnjeg trenutka. Velika mi je čast bila shvatiti da su gledatelji, točnije čitatelji Večernjeg lista, glasali baš za mene. Neću biti skromna, jako mi puno znači što sam dobitnica pet Ruža. Poziv na Večernjakovu ružu uvijek znači poziv na dobar provod i spektakl, a upravo to očekuje nas i 22. ožujka, kad ćemo u zagrebačkom HNK na svečanoj dodjeli uz puno glamura i uz brojna iznenađenja proslaviti 30. rođendan najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj.

