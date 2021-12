Gibo, drži se! Neka se srame judi, zviri i beštimje bez tolerance

Pred petnaestak godina jedan naš poznati glumac i redatelj koji se vratio iz SAD-a, pričao mi je kako je na nekoj humanitarnoj priredbi u rukama držao ček - gotovinu, rekli bismo - na 10 milijuna dolara, koji je Bruce Springsteen donirao u nekoj kampanji pomoći lokalnoj zajednici New Jerseya. Takve stvari nikada ne stignu do javnosti, jer tu je i klauzula o neodavanju podtaka, ali za ovu priliku prekršit ćemo to pravilo i odati tajne koje znamo "ispod stola".

Kada ste kod nas čuli da se dogodilo nešto slično? No, zasigurno ste čuli da je Gibo ugazio u pršut na hoh zabavi bogataša prošli tjedan, a potom i u kuglof, a nakon toga nestalo tolerance, a pojavili se judi, zviri i beštimje. Ono što su prisutni snimali mobitelima, želeći zabilježiti atmosferu na koncertu omiljenog pjevača, uskoro se pretvorilo u škandal veći od onoga kad je Željko Kerum lijepio šnite pršuta na čelo. Paradoks je da su taj škandal isprovocirale dokone supruge bogatih nogometaša, za koje ne znamo jesu li ikada potrošile nešto novaca i na druge stvari osim na sebe i popratne artikle s kojima su još ljepše nego što jesu.

Osim toga, Gibo je u pršut ugazio u "žaru borbe", tj. strasti, želeći se približiti publici, kako to i inače radi na svojim koncertima. No, ovaj puta mu se omaklo da je u publici bilo i zlonamjernih. Mogli bismo reći, "neka prvi baci kamen tko nikada nije ugazio u pršut", ali, bit će dovoljno i da odamo nekoliko podataka za koje niti Gibo ne zna da ih znamo i ne bi volio da ih odajemo. Nismo ga niti pitali, mada ne sumnjam da će me sutra nazvati telefonom i prigovoriti mi što ovo pišem.

Jer, radi se o osjetljivom čovjeku koji je socijalno svjestan i bez puno buke i znanja javnosti nastoji biti dijelom zajednice često neosjetljive na probleme bližnjih. Nije Gibo svetac, ali je skroman čovjek koji zna kako je živio prije slave i nastoji pomoći onima lošije sreće. Dapače, i meni je u sms poruci kad sam ga nazvao nakon "pršut skandala" poručio: "Prijatelju nije mi ni do čega, već sam preuzeo krivnju na sebe. Iako ti znaš moje ludilo, da kad krene prvi takt više nema pilota u avionu". "Meni je ovo grozno", dovršio je misao o pogromu kojim su ga "razapeli" i protiv kojega se nemoguće braniti.

No, priča ima i drugu stranu "pršuta" koju javnost ne zna. Možda je Zagreb ostao bez EU sredstava - čitaj novaca - namijenjenih obnovi od potresa, ali Gibo je na vrijeme reagirao i pomagao postradalima u potresu u Petrinji. Sve što je zaradio od kampanje reklamirajući kartično poslovanje poznate banke, nije prebacio sebi, nego je donirao za postradale u Petrinji i podijelio članovima pratećeg sastava. Sastava koji već godinu i pol dana zbog pandemije ne svira koliko bi inače, a Gibo pazi na članove tog benda koji žive od glazbe.

Upravo zato - da bi izdržavao bend koji u vremenu manjeg broja svirki ne zarađuje kao on od autorskih honorara - pojavio se i na, za širu javnost zatvorenom partyju na kojem je ugazio u pršut, što mu se kasnije obilo u glavu. Osjetljiv kakav jest Gibo je smjesta preuzeo krivnju na sebe i priznao da je gori od drugih, čak je iduće večeri na koncertu u Zadru javno rekao i da je "debil", jer je zakoračio na stol - zapravo bogatu trpezu dokonih uzvanika - iako ima dioptriju od -11 na jednom oku, pa zapravo niti ne vidi kamo staje u mraku.

Tu dioptriju zaradio je nakon što je 2000. sudjelovao u demokratizaciji Hrvatske i predizbornoj kampanji "Činim pravu stvar" s Majkama i Parnim valjkom, nakon čega se u Hrvatskoj prvi puta promijenila vlast, nakon HDZ-a zasjeo SDP, a na Gibinoj zgradi u Splitu osvanuli hejterski desničarski grafiti i poruke mržnje koje su ga koštale ranije "no stres" pozicije.

Bio je Gibo pod stresom i nakon petrinjskog potresa, ali je ipak, kao i drugi autori, u kampanji Hrvatskog društva skladatelja "Playlista za glazbenu školu u Sisku" donirao godišnji prihod od emitiranja neke svoje pjesme za pomoć postradalima. Ali, vidi vraga, Gibo se odlučio za svoju najpopularniju pjesmu, koja je ujedno i najemitiranija na domaćim radijima i televizijama, "Cesaricu". Pa umjesto da uknjiži veliku zaradu od emitiranja na svoj bankovni račun, Gibo je sakupio najveći dio od 520 tisuća kuna koliko je donirano u toj akciji HDS-a.

Vjerojatno je do sada dao više nego državni fond za obnovu od potresa, koji je za sada, a vjerojatno i zauvijek, propustio sredstva od europske unije koja se moglo "povući". I onda takvog čovjeka nepravomoćno optuže "domaće izdajice" i nikogovići koji nisu napravili niti djelić onoga što je napravio Gibo. Zato, Gibo drži se, neka se srame i neka prvi baci kamen tko je napravio više od tebe i nije nikada "ugazio" u pršut.

