Gdje su danas poznata TV lica? Nekada su vladali malim ekranima, a danas za danima slave ne žale

U moru novih TV lica koja su preplavila domaće televizije i preuzela voditeljske palice u informativnim, ali i zabavnim emisijama mnogi su zaboravili na one kojih više nema pred malim ekranima. Gdje su danas i čime se bave nekad poznata TV lica? Neki od njih posvetili su se privatnom biznisu, drugi su karijeru odlučili graditi u sasvim drugom smjeru, a ima i onih koji bi se popularnosti najradije odrekli.

HRT-ova voditeljica Ljiljana Saucha krajem rujna obavijestila je svoje pratitelje na društvenim mrežama da više neće voditi "Vijesti iz kulture" jer je na njezino mjesto stigla mlada kolegica Antonija Ćosić. Ipak, svoju je popularnost, koju je stekla dugogodišnjim radom na HRT-u, sada odlučila iskoristiti da bi došla do što većeg broja klijenata. Naime, Ljiljana se u posljednje vrijeme posvetila rekorektivnom iscjeljivanju i rekonekciji, koje svojim prijateljima promiče putem društvenih mreža, ali i internet-stranice ljiljanasaucha.com.

- Tragajući za smislom postojanja put me doveo na Radionice s anđelima spisateljice, prevoditeljice i pjesnikinje Zdenke Andrijić. Anđeli su ti koji su me doveli i do rekonektivnog iscjeljivanja Erica Pearla. Postala sam praktičarka rekonektivnog iscjeljivanja i rekonekcije - pohvalila se Saucha.

Antonija Mandić nekad je bila zaštitno lice RTL Televizije. Kao voditeljica RTL-ova Exkluziva intervjuirala je brojne hollywoodske zvijezde poput Angelina Jolie, Georgea Clooneya, Brada Pitta, Denzela Washingtona, Halle Berry i mnoge druge. Jedno je vrijeme imala i vlastiti talk show "Studio 45", u kojem je ugostila brojne osobe iz javnog života. Nakon odlaska s televizije jedno je vrijeme radila na Soundset radiju kao direktorica programa, a posljednjih godina radi kao medijska konzultantica te moderira razne evente poput konferencije New Europe Market, na kojoj je imala prilike razgovarati s hollywoodskim zvijezdama Jessicom Albom, Gabrielle Union i Alanom Cummingom.

Marin Tironi osvojio je mnoga srca gledatelja u prvom hrvatskom reality showu "Story Super Nova", što ga je dovelo do pobjede, a poslije i do voditeljskih angažmana na malim ekranima. Nakon što je odlučio raskinuti ugovor s Novom TV zbog nezadovoljstva uvjetima ugovora, prešao je na HRT, gdje je s Joškom Lokasom vodio "Upitnik", jedan od najpoznatijih kvizova s kraja 90-ih. Bio je voditelj na CMC televiziji, a nakon toga pobjegao je s televizije i posvetio se fotografiji kao fotoreporter u Pixsellu. Ljubav prema moru pokazuje brojnim fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama, a osim što je uspješan fotoreporter, Marin ljeti radi i kao skiper. Postao je otac 2010., ali o njegovu privatnom životu ne zna mnogo.

U istom showu proslavila se i Barbara Radulović, koja je bila jedna od najozbiljnijih ženskih kandidatkinja za pobjedu u showu. Radila je na glazbenim emisijama na CMC-u te na HTV-u, a 2012. pobijedila je u emisiji "Ples sa zvijezdama" s partnerom Robertom Schubertom. Poslije se posvetila producentskom poslu i posuđivanju glasova, a nakon toga potpuno se povukla iz javnosti i odselila se u Austriju, gdje živi daleko od očiju javnosti.

Zahvaljujući angažmanu na Novoj TV popularnost je stekla i bivša voditeljica Ana Stunić. Nakon deset godina uspješne TV karijere Ana se odlučila na zaokret te je otišla s malih ekrana i posvetila se digitalnom marketingu i PR-u. Prije dvije godine na svijet je donijela i svog prvog sinčića Jonu, kojeg je dobila s dugogodišnjim partnerom Filipom Despotom.

Nekadašnja novinarka i urednica na HTV-u Nensi Brlek, udana Blažević, bila je jedno od omiljenih TV lica. Karijeru je počela 1994. na HRT-u, na kojem je vodila "Zagrebačku panoramu", od 1996. vodila je i uređivala podnevni Dnevnik, od 1997. do 2004. središnji Dnevnik, a potom i večernje vijesti. Gledatelji su je obožavali, a to potvrđuje i činjenica da je u izboru čitatelja Večernjega lista proglašena najpopularnijom TV ženskom osobom te je nagrađena s pet Večernjakovih ruža. Iako je već godinama nema u medijima, Nensi je još uvijek u doticaju s njima. Nakon odlaska s HRT-a posao je pronašla na Veleučilištu Vern, gdje predaje studentima preddiplomskog studija novinarstva.

Nakon 26 godina provedenih na javnoj televiziji Tanja Tušek lani je napustila HRT. Popularnost je stekla još početkom devedesetih kao hostesa u kultnom "Kolu sreće", u kojem se pojavljivala uz bok legendarnom Oliveru Mlakaru. Nakon što je završila studij novinarstva, radila je kao novinarka i voditeljica u brojnim emisijama, kao što su "Zlatni gong", "Ljudi smo", "Dugo toplo ljeto", "Život uživo sa stilom", "Život je lijep" i "Dan za danom". Karijeru je nastavila kao urednica na brojnim zabavnim projektima, a gdje je nastavila karijeru nakon odlaska s HRT-a, nije poznato.

Devedesetih je prepoznatljivost stekao i Hamed Bangoura zahvaljujući voditeljskom angažmanu u tada popularnoj glazbenoj emisiji "Hit Depo", koju je vodio s Danielom Trbović. Iako nju i danas gledamo na malim ekranima, Hamed se nakon TV karijere posvetio modnoj agenciji Midiken, koju je 1990. osnovao sa svojom braćom. U Midikenu su karijeru počele mnoge naše poznate manekenke, poput Ljupke Mikić Gojić, Tatjane Dragović i Kristine Sajko. Prije dvije godine Hamed je iskoračio i u političke vode te osnovao inicijativu "Alternativa 101", a imao je i izlet u IT sektor. Od 2013. do 2017. bio je direktor Core Incubatora, kompanije koju je osnovao fond iz Abu Dhabija i koja ulaže u startup projekte.

Zahvaljujući popularnosti kulinarskih formata poput emisije "Večera za 5" svoju je popularnost stekao i nekadašnji RTL-ov voditelj Marko Lušić. Zagrepčanin se okušao i u drugim TV formatima, vodio je natjecateljski show "Hrvatska traži zvijezdu", "Exploziv", ali i "Big Brother". Nakon što je tri godine proveo na televiziji, najavio je da će pokrenuti vlastiti kulinarski show, no to se nikada nije dogodilo. Lušić se odučio baciti u poduzetničke vode te je otvorio tvornicu za preradu mesa. Otac Ante, ekonomist, bio mu je velika pomoć jer je nekoć bio vlasnik poznatog zagrebačkog restorana Smokvica, koji je kasnije pretvoren u poslovni klub. Njegov poduzetnički uzlet, o kojem je čak govorio i na konferenciji TEDTalk 2015., zasjenio je skandal u kojem se spominjalo njegovo ime. Naime, nakon što je na ljetovanju u Crnoj Gori na rivi u Porto Montenegru sreo četiri djevojke i pomogao im s prtljagom, zajedno s njima je i uhićen. Kod sebe su, naime, imale kokain pa je i on završio u policijskoj postaji. - Samo sam htio ispasti džentlmen - naglašavao je tada i dodao da mu je time načinjena velika poslovna šteta.

I Vanja Halilović nekada je žarila zabavnim formatima. Mnogi je se sjećaju iz vremena dok je vodila Loto, a vodila je i popularnu emisiju "Exkluziv". Upravo u to vrijeme imala je aferu s tenisačem Goranom Ivaniševićem, zbog koje je propao njegov brak s Tatjanom Dragović. Već godinama ova je atraktivna Dubrovčanka u stabilnoj vezi s poduzetnikom Franom Barbierijem. Svom je partneru godinama pomagala vezano za marketing poznatog restorana iza kojeg stoji Frane, a u veljači ove godine pohvalila se i novim poslom. Vanja je, naime, imenovana direktoricom marketinga tvrtke Kutjevo d. d. - Izuzetno sam sretna što ću surađivati s vrhunskim timom stručnjaka na vrlo izazovnim projektima te što ću imati priliku pridonijeti razvoju vina iz portfelja vinarije Kutjevo - naglasila je Halilović.

Nakon voditeljskih angažmana u talent showovima "Story Super Nova Music Talents" i "Hrvatski idol" s ekrana je nestao i Vinko Štefanac.Posljednjih godina posvetio se radu u kazalištu, a javnosti je manje poznato da već nekoliko godina održava besplatne dramske radionice u domovima za starije osobe te u osnovnim školama. Radio je i s djecom s poteškoćama u razvoju, a glumi je podučavao i romsku djecu.

