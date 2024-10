Gdje je danas Kristina Bradač? Nakon najveće životne tragedije bivša manekenka pronašla je sretnu luku

Kristina Bradač sredinom 2000-ih dominirala je domaćim modnim pistama. O nekadašnjoj manekenki, a danas modnoj dizajnerici, u javnosti se pisalo kroz prizmu njenih ljubavnih veza i brakova. Prvo se udala za bivšeg nogometaša, a nakon što taj brak nije opstao sreću je pronašla s poduzetnikom te sada pored djevojačkog prezimena nosi i suprugovo - Radić.

Naime, nakon razvoda od bivšeg nogometaša Darija Smoje 2011. godine, Bradač se zaljubila u sedam godina mlađeg Miru Radića. - Nepopravljiva sam romantičarka i vjerujem da za svakog postoji osoba koja mu je suđena. Vjerujem u izvanserijsku ljubav. Mislim da je u tome i moja dodatna snaga jer nikada nisam izgubila vjeru u ljubav, čak ni nakon razvoda – izjavila je Bradač jednom prilikom.

Ona i Miro su se razišli 2013. nakon godinu i pol dana ljubavi, a Kristina je probala pronaći sreću s bivšim crnogorskim nogometašem Nišom Saveljićem, no to nije dugo potrajalo. Nekoliko mjeseci kasnije medijske stupce punile su priče da je lijepa dizajnerica ponovno u vezi s Radićem, što su oni i potvrdili na društvenim mrežama.

Kao razlog prekida naveli su neslaganje u karakteru. Naposljetku se pokazalo da je stara ljubav bila jača od svega. Na svadbu njene prijateljice 2015. godine došli su zajedno, a Kristina je objavila zajedničku fotografiju i Radića nazvala svojom ljubavi.

Kristinina najveća želja bila je da postane majka, no nažalost 2015. joj se velika životna želja nije ostvarila jer je nakon prijevremenog poroda u šestom mjesecu trudnoće izgubila svoju kći Sofie. - Kod mene je sve bilo u redu na pregledima, napravila sam neke testove, slala ih u Ameriku, dijete je bilo zdravo, sve je bilo u redu sa mnom i s njom. No kada sam u petom mjesecu trudnoće došla na redovitu kontrolu, ginekologinja mi je napomenula da imam rizičnu trudnoću, pa sam sljedećih pet i pol tjedana ostala u bolnici na čuvanju. Iako sam strogo mirovala, dobila sam prerane trudove i morala roditi. No beba je bila premala da bi preživjela - izjavila je Kristina za In Magazin.

No nakon tog bolnog događaja sreća joj se ipak osmjehnula. U jesen 2016. postala je majka malene Vivien. – Dobili smo je baš pod bor. Rodila sam 24. listopada prirodnim putem u KBC-u Sestre milosrdnice. Rodila sam prije termina, ali danas je sve u redu. Porođaj je prošao bez problema, trudnoću je vodila prof. dr. sc. Vesna Košec i, zahvaljujući njoj sve je dobro završilo. Beba je nakon porođaja prevezena u KBC Rebro, gdje je sljedećih mjesec dana bila u inkubatoru. Zahvalila bih svim liječnicima na profesionalnosti, osobito pedijatrici dr. sc. Ruži Grizelj – rekla je tada Bradač. Malena Vivien danas je sretna, zdrava i iznimno šarmantna djevojčica.

Podsjetimo, dizajnerica i bivša manekenka prije pet godina se udala za dugogodišnjeg partnera Miru Radića. Par je bračne zavjete razmijenio u jednom klubu u Zagrebu, a Kristinin kum bio je PR-ovac pjevačice Severine Kojić, Davor Grgin. Među uzvanicima našla se i bivša manekenka i vlasnica modnog portala Iva Radić.

Bradač je gotovo odmah nakon obreda promijenila korisničko ime na Instagramu, odnosno dodala mu prezime Radić. S Mirom ima sedmogodišnju kćerkicu Vivien.

