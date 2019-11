‘Frustrira me što javnost ne zna za mnoge kvalitetne izvođače’

Ne pamtimo kada je neki koncert novog izvođača pobudio toliki interes javnosti kao promocija debitantskog albuma Sanje Šiljković (34), odnosno SUN U, koja je prošlog vikenda u zagrebačkom Pogonu jedinstvo predstavila album “Discover”. Multitalentirana SUN U piše pjesme, ali se bavi i video i audioprodukcijom pa je svaka pjesma imala i prikladnu videoanimaciju na velikom zidu iza nje.

– Godinu dana radila sam na ovoj promociji, toliko da sam samo čekala da se sve završi. Čak mi je i izlazak albuma pao u drugi plan – kazala je presretna SUN U – koja je na koncertu doživjela ovacije nekoliko stotina ljudi s obzirom na to da je sve to zaista izgledalo na svjetskoj razini.

Sanja je u glazbi od 17. godine, a s grupom Lollobrigida snimila je njihov drugi album. Lani su je glazbeni kritičari nominirali za nagradu Rock & Off u kategoriji elektroničke glazbe.

– Naravno da cijenim dobre kritike, no pomalo me frustrira što za mene, ali i neke druge izvođače ne zna šira javnost. Ljudi koji prate glazbu, ne istražuju što im se novo servira, i mislim da je u tome problem – kaže SUN U, koja je pune četiri godine radila na ovom albumu jer je htjela da sve bude savršeno.

– Nemam više vremena za probijanje jer sam pola života u glazbi. Zato sam i htjela da sve bude kao po špagi – kaže SUN U, koja je odrastala slušajući različitu glazbu, no s vremenom je shvatila da joj najviše paše elektronika. Među singlovima se izdvaja pjesma “Double Trouble”, u kojoj je SUN U obradila klasik Clasha “Should I Stay Or Should I Go”, tako da je uzela tekst i na njega snimila novu glazbu.

– To je nastalo sasvim slučajno. Gledala sam film u kojem je bila ta pjesma i počela se pjevati sve sporije. Shvatila sam da u glavi imam posve druge harme, i odlučila sam je snimiti – kazala nam je SUN U, koja nakon ovog albuma već radi na novim pjesmama, i to na hrvatskom jeziku.