Frontmen poznatog benda vrijeđao organizatore i vlast, pa poljubio kolegu na pozornici

Glazbeni festival 'Good Vibes festival' koji se održao u Maleziji otkazan je nakon što je pjevač britanskog benda The 1975 Matty Healy oštro osudio zakone protiv LGBTQ osoba i poljubio kolegu iz benda na pozornici. The 1975 nastupili su na festivalu, a tijekom nastupa Matty si je dao slobodu te iznio svoje mišljenje o zakonima u toj zemlji. Na snimci koja kruži društvenim mrežama moguće je čuti Healyja kako tijekom nastupa vrijeđa organizatore i malezijsku vlast.

- Ne vidim smisla pozvati The 1975 u neku zemlju i onda nam govoriti s kim se možemo seksati - rekao je te objasnio da bend neće izvesti neke svoje 'vesele' pjesme, jer nisu raspoloženi.

- Nije pošteno prema vama, jer niste predstavnik svoje vlade. Vi ste mladi ljudi, a siguran sam da su mnogi od vas gay i cool - rekao je na pozornici. Healyju je potom prišao basist Ross MacDonald i poljubio ga na pozornici, a zatim su nastavili nastupati kao da se ništa nije dogodilo. Bend je zasvirao 'I Like America & America Likes Me', a pola sata nakon ove izjave bend je napustio pozornicu.

Prije toga, frontmen je rekao publici:

- Dobro, upravo je naš nastupa zabranjen u Kuala Lumpuru, vidimo se kasnije.

Ova situacija potaknula je ministarstvo komunikacija i digitalija Malezije da otkaže festival u potpunosti. Ministar komunikacija i digitalija Ahmad Fahmi rekao je da je Malezija predana podršci razvoju kreativnih industrija i slobodi izražavanja, ali i da umjetnici nikada ne trebaju "dirati" u osjetljive teme zajednice, naročito one koje se protive tradiciji i vrijednostima kulture.

Inače, istospolni odnosi u ovoj državi su ilegalni i kažnjavaju se novčanom, ali i kaznom zatvora do 20 godina. Nedugo nakon što je prekinut nastup benda u Maleziji, otkazan je i njihov nastup u Indoneziji. Naime, The 1975 u Jakarti je trebao nastupiti na festivalu 'We', ali su taj nastup otkazali.

- Bend nikad olako ne donosi odluku o otkazivanju nastupa i željeli su svirati, ali nažalost, zbog trenutnih okolnosti, nije moguće nastaviti sa zakazanim koncertima - stoji u priopćenju benda.

Dodajmo i da nakon njihovog nastupa su stigle različite reakcije obožavatelja. Dok jedni ističu da je njihov aktivizam dobar te da su podržali LGBT zajednicu u ovoj zemlji, drugi se baš ne slažu s tim mišljenjem.

- The 1975 i Matty Healy imali su više aktivističkih pokreta tijekom četiri godine, nego Taylor tijekom cijele svoje karijere - neki su dojmovi na Twitteru. No, na ovoj društvenoj mreži javile su se i mnogi pripadnici LGBT zajednice iz ove zemlje koji su istaknuli da je frontmen ovog benda samo produbio shvaćanje LGBT osoba kao seksualno devijantnih.

The 1975 and Matty Healy have done more activism in 4 years than Taylor has in her entire career 🙂😇☺️ https://t.co/b0AhMpUEd9 — clem ▯ (@inlovewithyouz) July 24, 2023

- Matty Healy i The 1975 odlaze iz Malezije misleći kako su osnažili LGBTQ+ pokret - jedna je od komentara koji stoji uz fotografiju scene iz crtanog filma Spužva Bob Skockani u kojem Spužva Bob i Patrik stoje ispred zapaljenih kuća te govore: 'Učinili smo to. Spasili smo grad'.

Matty Healy and the 1975 leaving Malaysia thinking they've empowered the LGBTQ+ movement. #GVF2023 #GoodVibesfestival pic.twitter.com/32DbqMG6CG — chino (@miggychino) July 21, 2023

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je pjevač grupe The 1975 izazvao kontroverze. Healy je ranije ove godine izazvao kritike jer je koristio nacistički pozdrav na pozornici tijekom pjesme Love It If We Made It, dok je pjevao tekst koji je kritičan prema reperu Kanyeu Westu.

