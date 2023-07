Kći našeg bivšeg premijera istaknula je vitku liniju u prozirnoj ljetnoj haljini

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković (24) odmara se od studentskih obaveza i uživa u ljetnim radostima. Glazbenica i studentica psihologije objavila je fotografiju u ljetnom izdanju na kojoj je iznad kupaćeg kostima nosila prozirnu ljetnu haljinu koja je istaknula njezinu vitku liniju i od pratitelja je dobila komplimente za svoj izgled i ljetni outfit.

Ellu je javnost upoznala kada se prije dvije godine prvi put prijavila na Doru gdje je imala svoj pjevački debi s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala, a odlazak na Euroviziju pokušala je izboriti i prošle godine, s još jednom autorskom pjesmom "If you go away". Kada je u jednom intervju govorila o tome smeta li joj što ju često oslovljavaju kao kći bivšeg premijera.

- Moj je tata bio premijer u određenom trenutku našeg života. Ljudima će to uvijek biti zanimljivo, tako da mi, moram priznati, to ne smeta - objasnila je za Story.hr. Dodala je i da otac podržava njezinu karijeru, ali od nje traži ozbiljnost prema drugim obavezama i fakultetu. Kazala je i da je on uvijek spreman za razgovor te da otvoreno govori što misli o njezinu pjevanju.

Ella studira psihologiju, a pjevati je počela s 10 godina, dok je s obitelji još živjela u Kanadi, u glazbu se u potpunosti zaljubila nakon dolaska u Hrvatsku. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela brusiti svoj glazbeni talent.

– Počela sam pjevati svaki dan, a imala sam i profesoricu pjevanja. U glazbi sam se skroz pronašla i tada sam shvatila da se njome želim baviti ozbiljno – rekla je jednom prilikom Ella. Ipak, unatoč želji za uspjehom u estradnom svijetu oduvijek je bila svjesna da glazbenu karijeru nije lako ostvariti pa je nakon završetka srednje škole upisala studij psihologije u španjolskom gradu Murcia. – Mislim da je uvijek dobro imati nešto sa strane u slučaju da glazbena karijera ne uspije - kaže.

VIDEO Joško Lokas otkriva dobro čuvanu tajnu omiljenih kvizova ‘Potjera’ i ‘Superpotjera’