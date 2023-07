Franka i Ćorluka zablistali kao gosti na vjenčanju, pjevačica pokazala kako su se zabavljali

Pjevačica Franka Batelić (31) i njezin suprug, umirovljeni nogometaš Vedran Ćorluka (37) ovog su vikenda bili uzvanici na vjenčanju prijatelja u Istri. Franka je tom prilikom zablistala u dugoj elegantnoj ljubičastoj haljini dok je Vedran na sebi imao bijelu košulju, odijelo i bijele tenisice.

Foto: Instagram

Skladni supružnici slavili su ljubav s prijateljima, a Franka se pohvalila i atmosferom koja je vladala u Balama, u mjestu u kojem je i ona izrekla sudbonosno 'da' svom Vedranu.

Osim sa suprugom Franka je pozirala i s prijateljicama, ali i mladenkom ispred crkve. - Sreća - napisala je tek kratko u opisu fotografije.

Foto: Instagram

Inače, Franka i Vedran u braku su od 2018. godine. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Foto: Instagram

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života. U braku su dobili i dvoje djece, sina Viktora i kćer Gretu koji, sudeći prema fotografijama, nisu bili s njima na vjenčanju.

