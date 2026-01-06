FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina

Svjetska modna ikona i jedna od najljepših žena svijeta, Irina Shayk, rođena kao Irina Valeryevna Shaykhlislamova, danas slavi 40. rođendan.
Foto: zz/XNY/starmaxinc.com
 Rođena u malenom rudarskom gradu Yemanzhelinsku, u srcu tadašnjeg Sovjetskog Saveza, ova ljepotica tatarskih korijena dokaz je da se upornost i talent mogu probiti i iz najtežih životnih okolnosti. 
Foto: instagram
Njezina priča nije samo priča o glamuru i modnim pistama, već o nevjerojatnoj snazi volje koja ju je iz skromnog doma, gdje je majka radila dva posla da prehrani obitelj, vinula u sam vrh svjetskog modelinga. 
Foto: Irina Shayk/Instagram
Odrastanje za Irinu nije bilo nimalo lako. Potječe iz skromne obitelji, otac Valery bio je rudar tatarskog podrijetla, a majka Olga, Ruskinja, radila je kao profesorica glazbe u dječjem vrtiću. 
Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS
Život joj se iz temelja promijenio kada je imala samo četrnaest godina. Njezin otac preminuo je od posljedica teške upale pluća, ostavivši obitelj u financijskim poteškoćama. Majka Olga morala je preuzeti teret uzdržavanja i raditi dva posla kako bi osigurala egzistenciju za Irinu i njezinu stariju sestru Tatianu. 
Foto: zz/XNY/starmaxinc.com
Unatoč siromaštvu, Irina je od šeste godine svirala klavir, a kasnije je punih sedam godina pohađala glazbenu školu i pjevala u zboru, pokazujući talent koji ju je mogao odvesti u sasvim drugom smjeru.
Foto: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE/BESTIM
Nakon završetka srednje škole, sudbina je imala drugačije planove. Iako je nakratko studirala marketing, ubrzo je odustala i sa sestrom se upisala u lokalnu školu ljepote. Upravo je taj potez bio presudan. 
Foto: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE/BES
Njezinu egzotičnu ljepotu i prodoran pogled primijetio je agent jedne modne agencije i nagovorio je da se prijavi na natjecanje ljepote. Godine 2004. Irina je odnijela pobjedu na izboru za Miss Čeljabinsk, što joj je otvorilo vrata u svijet mode, svijet o kojem dotad nije mogla ni sanjati. Taj trenutak označio je početak njezina nevjerojatnog uspona.
Foto: DPA/Pixsell
Međunarodni proboj uslijedio je 2007. godine, kada je postala zaštitno lice poznatog talijanskog brenda donjeg rublja Intimissimi, naslijedivši tada slavnu Anu Beatriz Barros. Iste godine debitirala je u prestižnom izdanju Sports Illustrated Swimsuit Issue,  Trenutak koji ju je zacementirao na tronu supermodela dogodio se 2011. godine.
Foto: DPA/Pixsell
Tada je postala prva ruska manekenka u povijesti koja je osvanula na naslovnici tog kultnog časopisa, čime je njezino ime postalo globalno prepoznatljivo.
Foto: Reuters/Pixsell
Koliko god je njezin poslovni život bio uspješan, privatni je bio jednako turbulentan i pod stalnim povećalom javnosti. Petogodišnju vezu s nogometnom zvijezdom Cristianom Ronaldom pratili su mediji diljem svijeta, a njihov prekid 2015. godine bio je prava senzacija. 
Foto: nph/NordPhoto/PIXSELL
Ubrzo nakon toga, utjehu je pronašla u naručju holivudskog glumca Bradleyja Coopera. Njihova ljubav trajala je četiri godine, a 2017. postali su roditelji kćeri Lee de Seine Shayk Cooper. Iako su se razišli 2019. godine, ostali su u odličnim odnosima te zajedno sudjeluju u odgoju kćeri, često se pojavljujući zajedno u javnosti. 
Foto: Profimedia
Kasnije su je mediji kratko povezivali s reperom Kanyeom Westom te s legendom američkog nogometa Tomom Bradyjem.
Foto: DPA/Pixsell
Osim karijere u modelingu, Irina se okušala i u glumačkim vodama. Svoj filmski debi imala je 2014. godine u filmu "Hercules", gdje je glumila uz Dwaynea "The Rock" Johnsona. Posudila je i glas liku u videoigri "Need for Speed: The Run" te se pojavila u kultnom glazbenom spotu Kanyea Westa za pjesmu "Power". 
Foto: Instagram/Wanda Nara
Ono što je mnogima manje poznato jest njezin humanitarni rad. Irina je ambasadorica ruske dobrotvorne organizacije Pomogi, koja pomaže bolesnoj djeci. Sa svojom sestrom sudjelovala je u obnovi dječjeg odjela bolnice u rodnom Yemanzhelinsku, a tijekom pandemije aktivno je surađivala s njujorškom bankom hrane. 
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto: Berzane Nasser/ABACA
Foto: profimedia
Foto: Instagram
Foto: Profimedia
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto: Dylan Travis/ABACA/PIXSELL
Foto: Manon Cruz/REUTERS
