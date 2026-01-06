FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina

Njezina priča nije samo priča o glamuru i modnim pistama, već o nevjerojatnoj snazi volje koja ju je iz skromnog doma, gdje je majka radila dva posla da prehrani obitelj, vinula u sam vrh svjetskog modelinga.
Život joj se iz temelja promijenio kada je imala samo četrnaest godina. Njezin otac preminuo je od posljedica teške upale pluća, ostavivši obitelj u financijskim poteškoćama. Majka Olga morala je preuzeti teret uzdržavanja i raditi dva posla kako bi osigurala egzistenciju za Irinu i njezinu stariju sestru Tatianu.
Unatoč siromaštvu, Irina je od šeste godine svirala klavir, a kasnije je punih sedam godina pohađala glazbenu školu i pjevala u zboru, pokazujući talent koji ju je mogao odvesti u sasvim drugom smjeru.
Nakon završetka srednje škole, sudbina je imala drugačije planove. Iako je nakratko studirala marketing, ubrzo je odustala i sa sestrom se upisala u lokalnu školu ljepote. Upravo je taj potez bio presudan.
Njezinu egzotičnu ljepotu i prodoran pogled primijetio je agent jedne modne agencije i nagovorio je da se prijavi na natjecanje ljepote. Godine 2004. Irina je odnijela pobjedu na izboru za Miss Čeljabinsk, što joj je otvorilo vrata u svijet mode, svijet o kojem dotad nije mogla ni sanjati. Taj trenutak označio je početak njezina nevjerojatnog uspona.
Međunarodni proboj uslijedio je 2007. godine, kada je postala zaštitno lice poznatog talijanskog brenda donjeg rublja Intimissimi, naslijedivši tada slavnu Anu Beatriz Barros. Iste godine debitirala je u prestižnom izdanju Sports Illustrated Swimsuit Issue,
Trenutak koji ju je zacementirao na tronu supermodela dogodio se 2011. godine.
Koliko god je njezin poslovni život bio uspješan, privatni je bio jednako turbulentan i pod stalnim povećalom javnosti. Petogodišnju vezu s nogometnom zvijezdom Cristianom Ronaldom pratili su mediji diljem svijeta, a njihov prekid 2015. godine bio je prava senzacija.
Ubrzo nakon toga, utjehu je pronašla u naručju holivudskog glumca Bradleyja Coopera. Njihova ljubav trajala je četiri godine, a 2017. postali su roditelji kćeri Lee de Seine Shayk Cooper. Iako su se razišli 2019. godine, ostali su u odličnim odnosima te zajedno sudjeluju u odgoju kćeri, često se pojavljujući zajedno u javnosti.
Osim karijere u modelingu, Irina se okušala i u glumačkim vodama. Svoj filmski debi imala je 2014. godine u filmu "Hercules", gdje je glumila uz Dwaynea "The Rock" Johnsona. Posudila je i glas liku u videoigri "Need for Speed: The Run" te se pojavila u kultnom glazbenom spotu Kanyea Westa za pjesmu "Power".
Ono što je mnogima manje poznato jest njezin humanitarni rad. Irina je ambasadorica ruske dobrotvorne organizacije Pomogi, koja pomaže bolesnoj djeci. Sa svojom sestrom sudjelovala je u obnovi dječjeg odjela bolnice u rodnom Yemanzhelinsku, a tijekom pandemije aktivno je surađivala s njujorškom bankom hrane.