FOTO Znate li kako izgledaju Mineini roditelji? Na rođendanskom koncertu tati je posvetila pjesmu

Protekli tjedan dvorana Lisinski postala je epicentar glazbene emocije, nostalgije i čiste radosti. Renata Končić Minea proslavila je 30 godina karijere i svoj rođendan, 17. rujna 2025., spektakularnim koncertom “Minea & prijatelji – Mojih 30 godina”. U atmosferi ispunjenoj euforijom, još jednom je pokazala zašto je jedno od najomiljenijih imena domaće glazbene scene.

Večer je započela erupcijom ritmova i boja. Minea je već prvim taktovima hita "Vrapci i komarci" podigla publiku na noge, dok je 25 plesača, od najmlađih do odraslih, rasplesalo cijelu dvoranu. Od samog početka bilo je jasno da publiku ne očekuje klasičan koncert, već glazbeno slavlje koje će se dugo pamtiti. S pozornice su odjekivali Mineini bezvremenski hitovi koji su obilježili više generacija: „Rano“, „Uberi ljubicu“, „Hej ljubavi“, „Da me 'oće Stipe“, „Bit' će bolje“, „Bio, Bio“... Svaka pjesma dočekana je ovacijama, a Lisinski je doslovno pulsirao od emocija. Svojim pjesmama, nepresušnom energijom i prisnošću s publikom, Minea je podsjetila zašto uspješno traje na sceni već tri desetljeća.

Minein slavljenički koncert dodatno su obogatili njezini glazbeni prijatelji koji su joj se pridružili na pozornici tijekom večeri. Prvo je s Alenom Bičevićem izvela emotivnu baladu "Ako ovo je kraj", a potom i njihov duet "Daj mi jedan dan", koji je izazvao gromoglasne ovacije. U nastavku, uz Maria Rotha, otpjevala je pjesmu "Jako", a s prijateljicom Ivanom Banfić "Šumicu", kao mali hommage hitovima hrvatske dance scene devedesetih. Jedan od najdirljivijih trenutaka bila je izvedba pjesme „Mrvica“, koju je Minea posvetila svom tati, koji ju je zajedno s mamom i cijelom obitelji pratio iz prvog reda. Minea je na pozornicu pozvala i svog kumčeta, Jakova Jozinovića, čiji je nastup publika ispratila toplim i dugim pljeskom. Pri kraju koncerta, slavlju se pridružio i Daniel Popović, legendarni glazbenik i autor Mineinog prvog hita "Good Boy", koji je rasplesao dvoranu izvedbama hitova „Đuli“ i „Daj obuci Levisice“. Među brojnim poznatim licima, koja su iz publike podržala slavljenicu, bili su pjevač Jacques Houdek, voditeljice Antonija Blaće, Anita Martinović, Uršula Tolj, voditelj Dalibor Petko, te glumac Enis Bešlagić, a kroz večer je publiku vodio Minein dugogodišnji prijatelj Davor Garić.

Foto: Mario Poje

Nakon dva i pol sata glazbenog spektakla, Minea nije skrivala osmijeh: „Vjerujem da ću zauvijek pamtiti ovaj savršeni osjećaj zadovoljstva, ispunjen emocijama i neizmjernom količinom ljubavi koja je ispunila svaki kutak dvorane Lisinski. Teško je riječima to opisati, ali ponosna sam na sve što smo pripremili i dali publici! Još uvijek sam pod dojmom i trebat će mi neko vrijeme da saberem sve emocije. Publika je od prve do zadnje pjesme pjevala zajedno sa mnom, a svaki njihov glas bio mi je najveća nagrada za sve ove godine. Posebno mi je značilo što su u publici, pored obitelji, bili meni bitni i dragi ljudi. Sve je ispalo baš kako sam poželjela! Jako sam ponosna na moj bend, prateće glazbenike, plesače i na kompletnu ekipu koja mi je pomogla stvoriti ovu čaroliju, uključujući i moje drage prijatelje koji su zapjevali sa mnom na pozornici. Nakon koncerta su me u garderobi dočekali deseci prekrasnih buketa i rođendanskih poklona, i još danima ću zahvaljivati svima koji su me tada obradovali. Ovo je bila jedna od onih večeri koju ću pamtiti čitav život!“

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

A kad se činilo da je sve gotovo, Minea je publici priredila još jedno iznenađenje – spontano je sišla s pozornice i provela gotovo pola sata među posjetiteljima, fotografirajući se s djecom i brojnim fanovima koji su željeli zabilježiti uspomenu na ovu posebnu večer. Iako je povod bio jubilej, koncert “Minea & prijatelji – Mojih 30 godina” nije bio samo pogled unatrag, već i potvrda da je Minea, s više od 70 nastupa godišnje, i dalje jedno od najaktivnijih i najvoljenijih imena domaće glazbene scene.