FOTO Zlatni gumb već u prvoj epizodi 'Supertalenta'! Mlada dama napravila je pravi spektakl, evo o čemu je riječ

Ivona Dragičević, 26-godišnja Zagrepčanka na pozornicu je zakoračila samozatajno i sramežljivo, no ubrzo nakon pokazala je nevjerojatan talent. Sjela je na stolac i istodobno počela crtati – objema rukama i nogama. Publika i žiri s nevjericom su pratili kako nastaju četiri crteža u isto vrijeme, pokušavajući pogoditi što će oni na kraju otkriti. U završnici je spojila sve papire u jednu cjelinu, a na crtežu se pojavio portret voditelja Frane Ridjana, što je izazvalo veliko oduševljenje u studiju. „Znaš kad nekome kažeš: 'ovo si napravio lijevom nogom', pa kad njoj to kažeš, onda to zapravo nešto znači“ – našalio se Fabijan Pavao Medvešek, a nakon komentara žirija, oduševljeni voditelji Igor i Frano dotrčali su na pozornicu i skromnu Ivonu iznenadili zlatnim gumbom.

„Još uvijek se sva tresem“ – priznala je Ivona koja nije očekivala toliko pozitivan ishod i reakcije. Osim Ivone, žiri je oduševila neustrašiva akrobatkinja Anica Perić čija je točka impresionirala sve prisutne. „Hrabrost i ludost od kojih zaista zastaje dah“ – prokomentirala je Martina Tomčić, a njezin nastup dobio je sva 4 „DA“ od žirija. Jednoglasnom odlukom priliku za nastavak natjecanja dobila je i Eva Pak, 14-godišnja natjecateljica iz Slovenije koja je u Supertalent stigla kako bi pokazala svoje umijeće jodlanja. „Zaista impresivno. Brzina je nevjerojatna“ – rekla je Maja. Uz impresivno jodlanje, Eva je pokazala da ima i talent za pjevanje. „Priuštila si nam tri i pol minute čiste sreće“ – poručila joj je Martina za kraj. Atmosferu na pozornici potom su zapalili Andranik i Gevorg, poznatiji kao Vardanyan Brothers. Njihova nevjerojatna izvedba snage i akrobacija izazvala je trnce mnogima u publici. Dok je jedan brat balansirao na glavi drugoga, istodobno su u svoju točku uključili oštrice, podižući razinu rizika i napetosti do krajnjih granica.

„Ma niste normalni. Are you crazy?“ – u nevjerici je uzviknula Maja, dok su sami kandidati priznali koliko je njihova vještina zahtjevna i opasna: „Kada radimo zajedno, moramo vjerovati jedno drugome, jer moj život ovisi o mom bratu.“ Žiri je bio jednoglasan, a njihova četiri „DA“ i ovacije publike potvrdili su da se radilo o jednom od najspektakularnijih trenutaka večeri. Za kandidatkinju Anu Jurić iz Kaštela, koja se predstavila pjesmom „Još i danas zamiriše trešnja“ putovanje u Supartalentu nije nastavljeno. Iako je nastupala s velikom strašću, trema je, kako kaže, učinila svoje, no nakon što joj je žiri dodijelio četiri „iksa“, Ana je zatražila objašnjenje.

„Mogu li znati o čemu se radi? – upitala je natjecateljica, a njezin stav nije se svidio Martini Tomčić koja ju je istog trenutka zamolila da napusti pozornicu. Voditelji su je, pak, umirili riječima: „Treba doći tvoje vrijeme.“ No već sljedeći nastup 10-godišnjeg Lea Tuđena zaslužio je četverostruki prolaz od žirija. Leo, koji je pred žirijem izveo svoj prvi nastup u životu, oduševio je publiku i članove žirija mađioničarskim trikom s kartama, a svojim stilom i izvedbom posebno je impresionirao Maju: „Sviđa mi se kako si nam to lijepo isprezentirao. Prekrasno si se obukao i trik je uspio!“ U večeri punoj iznenađenja i spektakularnih nastupa, žiri je imao priliku svjedočiti i šokantnom nastupu Williamsa Martina Sancheza Lopeza, poznatijeg kao Bellosguardo, koji je došao na audiciju čak iz Urugvaja. „Moj talent budi mnoga pitanja jer se ne može naučiti. To je nešto s čime se rodiš“ – otkrio je prije audicije, dodajući da je svoju sposobnost skrivao dok je bio dijete jer se bojao reakcija drugih. Bellosguardo je svoju točku krenuo plesom, a zatim fascinirao žiri nevjerojatnom kontrolom očiju.

Zahvaljujući izuzetno pokretnim očnim mišićima, u ritmu plesnih pokreta istodobno je izveo performans s očima, koji mu je osigurao prolazak dalje. Fabijan ga je pitao je li ikada koristio tu sposobnost u svakodnevnom životu, primjerice u banci. „Da. Gdje god idem, ja to radim“ – priznao je kroz šalu. U želji da svojom izvedbom osvoji žiri, na pozornicu je stao Daniel Frkat – i uspio. Njegov snažan i emotivan nastup dirnuo je publiku i članove žirija, a posebno Davora Bilmana koji mu je poručio: „Ja bih čak bio spreman platiti kartu za tvoj koncert, a to je zbilja rijetko.“ Oduševljenje je potvrdila i jednoglasna odluka žirija, čine je Daniel također prošao audiciju. Još jedan glazbeni trenutak koji je osvojio publiku i žiri donio je obiteljski bend The Plut Family. Dvije sestre i brat s gitarom stali su zajedno na pozornicu i svojim vokalima donijeli posebnu emociju izvedbom pjesme „Zar je voljeti grijeh“. Njihov sklad i povezanost očarali su publiku, a žiri im je jednoglasno dao prolaz u idući krug. Martina im je pritom poručila kako bi voljela da idući put nastupe s tri mikrofona, dok je Davor Bilman prokomentirao:

„Teško je ostati nedirnut vašim nastupom. Jako ste slatki, imate tu neku čudnu simpatičnost“ – rekao je u svom stilu. Osim toga, u prvu epizodu dvanaeste sezone stigao je i Damir Ljubek koji je već ranije stekao simpatije publike. Ovoga puta odlučio se prijaviti kako bi ga „vidjeli ljudi iz mjesne zajednice“, a kako bi osvojio Maju, stigao je s izvedbom na talijanskom jeziku, nadajući se da će time ponoviti uspjeh kandidata kojima je ranije dodijelila zlatni gumb. Voditelji Igor i Frano dodatno su začinili njegov nastup šaljivom dosjetkom kada su isključili prekidač za „ikseve“ i tako zbunili žiri. Damir je uz pjesmu ispričao i dva vica, a žiri je prepoznao njegovu hrabrost i zabavljački duh, pa su Fabijan, Bilman i Maja odlučili nagraditi ga prolaskom dalje. U veselju je završila prva audicijska epizoda Supertalenta, a koji će se kandidati predstaviti u sljedećih devet audicijskih epizoda, ne propustite doznati već iduće nedjelje na Novoj TV!