Hari Mata Hari najavio novi singl i koncertnu turneju po Hrvatskoj

Uoči Valentinova i jubilarne turneje kojom obilježava 40 godina bogate i iznimno uspješne glazbene karijere, Hari Mata Hari nakon dužeg vremena predstavlja novu pjesmu koju publika s nestrpljenjem očekuje. Riječ je o emotivnoj baladi „Odavno si ti u srcu mom“, a koja će premijerno biti objavljena 12. veljače, kao savršena glazbena uvertira za turneju “Koncerti ljubavi” po Hrvatskoj. Sudeći prema prvim reakcijama ljubitelja njegove glazbe na najavu nove pjesme, zasigurno nas čeka hit proljeća.

Večeri ljubavi, romantike i bezvremenskih emocija započinju koncertom u Virovitici 7. ožujka, obilježavanjem Dana žena u Splitu 8. ožujka, te svojim prvim nastupom u najvećoj hrvatskoj dvorani, Areni Zagreb gdje će nastupiti 14. ožujka.

U godini velikog jubileja, Hari Mata Hari otkriva što stoji iza nove pjesme

„Dugo nisam snimio ništa novo, pa se nakupilo puno pozitivne energije“, ističe Hari, naglašavajući kako nova pjesma dolazi u posebnom trenutku njegove karijere. Na pjesmi je radio njegov provjereni kreativni tim iz Zagreba, Beograda i Sarajeva, što joj daje snažan regionalni pečat i prepoznatljivu emotivnu dubinu. „Veoma sam radostan što će publika moći poslušati ovu pjesmu, a nadam se i novi hit, prije koncerata kojima ću obilježiti 40 godina karijere u Zagrebu, Splitu i Virovitici“, dodaje glazbenik.

Hari Mata Hari već desetljećima slovi kao jedan od najboljih i najutjecajnijih glazbenika ovih prostora, čije su pjesme obilježile brojne ljubavne priče i generacije slušatelja. O snazi njegove karijere i trajnoj popularnosti govori i podatak da su tijekom godina njegovi albumi prodani u milijunima primjeraka, čime je trajno upisan među najuspješnije izvođače regionalne glazbene scene.

Ljubavne balade i bezvremenski hitovi u znaku velikog jubileja

Uz najpoznatije hitove „Prsten i zlatni lanac“, „Baš ti lijepo stoje suze“, „Volio bih da te ne volim“, „Ružmarin“, “Javi se”, “Strah me da te volim”, “Kad dođe oktobar”, “Svi moji drumovi” tijekom karijere Hari je ostvario niz nezaboravnih suradnji s najistaknutijim imenima glazbene scene, a iz tih su partnerstava nastali bezvremenski hitovi poput „Ne mogu ti reći što je tuga“ s Ninom Badrić, „Crni snijeg“ s Hankom Paldum, „Navodno“ s Ivanom Banfić, „Sedamnaest ti je godina“ s Tajči, „Ja imam te, a k’o da nemam te“ s Draganom Mirković, kao i pjesma „Ja ne pijem“ s Harisom Džinovićem. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima i treće mjesto na Eurosongu 2006. u Ateni, gdje je s bezvremenskom baladom „Lejla“ostvario veliki europski uspjeh i dodatno učvrstio status regionalne glazbene ikone.

Koncerti u Virovitici, Splitu i Areni Zagreb kruna su slavljeničke godine

Nova pjesma „Odavno si ti u srcu mom“ tako stiže kao najava koncerata u Virovitici, Splitu i Zagrebu koji se već sada ubrajaju među najiščekivanije glazbene događaje u Hrvatskoj ove godine.