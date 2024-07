FOTO Tara Thaller podijelila sliku iz djetinjstva: 'Podočnjaci postojani od malena'

Jedna od najperspektivnijih domaćih glumica Tara Thaller (26) sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života. Sada je putem priča na Instagramu objavila jednu fotografiju iz mlađih dana te se pritom našalila na svoj račun. Kako je Tara izgledala u djetinjstvu možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Zagrepčanka koja se pored nastupa u kazalištu Komedija bavi i pjevanjem uz sliku je napisala: - Podočnjaci postojani od malena (uz modricu na lijevom oku - te priložila hešteg 'kakva glumica'. U kadru vidimo njezino lice u krupnom planu, a spomenutu modricu ispod lijevog oka neuspješno prekriva rukom. Vrijedi napomenuti kako je Thaller i tada, kao i danas, imala prepoznatljivu svjetlo smeđu kosu.

Ovu zgodnu Zagrepčanku publika je upoznala u HBO-ovoj seriji 'Uspjeh', u kojoj je utjelovila lik Blanke. Rođena je kao Filipović, da bi kasnije preuzela prezime Thaller izvedeno iz djevojačkog prezimena njezine prabake, te ga koristi i dandanas. Inače, Tara se prošle godine razvela od glumca Farisa Pinje (27) nakon godinu i pol dana braka.

Podsjetimo, ova 26-godišnja glumica trenutno uživa u ljetnim avanturama u Senju sa svojim novim emotivnim partnerom, inače plesačem Mateom Cvenićem. Oboje na društvenoj mreži Instagram dijeli lijepe trenutke s odmora, a Tara je novim videom na Instagramu posebno iznenadila te zadivila obožavatelje. - Znam da je nepopularno mišljenje, ali nije mi tako loše bit na moru - našalila se uz video u kojem u plićaku vježba jogu i savija se unatrag kao da je doslovce od gume.

- "Wow", "Predivno", "Lijepo vam je", neki su od komentara ispod videa, a Tara je dobila i pohvale za svoj izgled u kupaćem kostimu.

Također, Tara je nedavno dala veliki intervju Večernjem listu u kojem je progovorila o mnogim zanimljivostima, a iskreno je ispričala kako je svojevremeno bila žrtva seksualnog uznemiravanja te da je i ona samo jedna u nizu žena kojoj je redatelj Dalibor Matanić slao neugodne poruke.

- Mislim da sigurno nekolicina laže da nije znala za njegovo ponašanje. Koliko sam shvatila iz svjedočanstava žrtava, neke su bile i upozorene na njegov pristup u radu i takvo upitno ponašanje. Tu su i neki ljudi koji su to sigurno prihvaćali kao dio posla baš zbog toga što u Hrvatskoj nema puno angažmana pa su tako sigurno neke djevojke razmišljale da si ne mogu priuštiti odbiti neki veći posao. Na akademiji su nas učili o tome što je seksualno uznemiravanje, a prije nam nitko o tome nije ni govorio. Kada se nađeš u takvoj situaciji, ne znaš se obraniti. I ja sam bila u tako jednoj sličnoj situaciji, govorili su mi da on to ne misli ozbiljno - priznala nam je talentirana glumica.

