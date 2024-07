FOTO Jedna od naših najljepših glumica otkrila što radi u plićaku: Ovim prizorima sve je ostavila u čudu

Talentirana i perspektivna 26-godišnja glumica Tara Thaller trenutno uživa u ljetnim avanturama u Senju sa svojim emotivnim partnerom, inače plesačem Mateom Cvenićem. Oboje na društvenoj mreži Instagram dijeli lijepe trenutke s odmora, a Tara je novim videom na Instagramu posebno iznenadila te zadivila obožavatelje. - Znam da je nepopularno mišljenje, ali nije mi tako loše bit na moru - našalila se uz video u kojem u plićaku vježba jogu i savija se unatrag kao da je doslovce od gume.

"Wow", "Predivno", "Lijepo vam je", neki su od komentara ispod videa, a Tara je dobila i pohvale za svoj izgled u kupaćem kostimu.

Podsjetimo, Tara Thaller je nedavno dala veliki intervju Večernjem listu u kojem je progovorila o mnogim zanimljivostima, a iskreno je ispričala kako je svojevremeno bila žrtva seksualnog uznemiravanja te da je i ona samo jedna u nizu žena kojoj je redatelj Dalibor Matanić slao neugodne poruke.

- Mislim da sigurno nekolicina laže da nije znala za njegovo ponašanje. Koliko sam shvatila iz svjedočanstava žrtava, neke su bile i upozorene na njegov pristup u radu i takvo upitno ponašanje. Tu su i neki ljudi koji su to sigurno prihvaćali kao dio posla baš zbog toga što u Hrvatskoj nema puno angažmana pa su tako sigurno neke djevojke razmišljale da si ne mogu priuštiti odbiti neki veći posao. Na akademiji su nas učili o tome što je seksualno uznemiravanje, a prije nam nitko o tome nije ni govorio. Kada se nađeš u takvoj situaciji, ne znaš se obraniti. I ja sam bila u tako jednoj sličnoj situaciji, govorili su mi da on to ne misli ozbiljno - priznala nam je talentirana glumica te dodala kako je doživjela i seksualno uznemiravanje.

- Jesam, doživjela sam to, a i dobila sam takvu poruku od Dalibora Matanića - iskreno je kazala Zagrepčanka te nam otkrila kako su surađivali na samo jednoj reklami, a snimanje je proteklu normalno i uobičajeno. - Jednom mi je poslao poruku i dala sam mu do znanja da nisam zainteresirana. Nije to bilo ništa izravno, ali se dalo iščitati između redaka da je njegov poziv bio čudan. U tom ga trenutku čak i nisam osudila jer se nisam znala postaviti. Kad sam doživjela seksualno uznemiravanje, sve to bude kao kroz neku šalu i “lagano”. U svakom trenutku takvi predatori mogu reći “pa ti si me krivo shvatila”. Kada sam slušala predavanje o seksualnom uznemiravanju, shvatila sam da je to sve ono što vas dovodi u neugodnu poziciju i kada je vaša granica pređena - zaključila je Tara Thaller.

