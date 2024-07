Tatjana Jurić napokon priznala: 'U sretnoj sam vezi već godinu i pol, povezao nas je posao'

Popularna radijska voditeljica Tatjana Jurić pohvalila se da ima novu ljubav te je otkrila da već krajem ove godine obilježava drugu godišnjicu veze, što je uspjela sve do sada skrivati od javnosti.

- Više nema potrebe kriti da je tako, mojoj široj okolini to više nije novost, jer u sretnoj sam vezi već godinu i pol. Ipak, želim to što je više moguće zadržati od medija, ne želim ni velike najave ni puno priče o tome. Zbog svega što mi se događalo u prethodnim vezama, ovaj put sam jako oprezna. Bitno mi je graditi odnos s partnerom daleko od javnosti, komentara, daleko od Instagrama. I uspjelo nam je to, na čemu sam zahvalna. Krajem ove godine tako ćemo zaokružiti našu drugu zajedničku godinu, a to je dovoljno da znam u što sam se i s kim upustila - priznala je Tatjana Jurić za Gloriju no ipak nije otkrila ime muškarca s kojim je u ljubavnom odnosu.

Kazala je i kako su se upoznali. - Povezao nas je posao, oboje smo u svijetu medija i marketinga, on je komunikacijski stručnjak i ekonomist, no ne radimo zajedno. Kad se sjetim koliko tuge i šokova sam na ovom polju odradila, iako sam svjesna da u životu ništa ne ide prema zaslugama, ni dobro, ni loše, ipak si ostavljam slobodu da kažem - ja sam njega zbilja zaslužila. Jednu postojanu, čvrstu osobu koja svakim svojim postupkom daje do znanja da mi čuva leđa. A sad, sve drugo neka ide polako. Biti s nekim tko ti ne zamjera tvoje mane i kome ne smetaju tvoje vrline, to je najvažnije - dodala je radijska voditeljica.

Ako se prisjetimo, Tatjana je ranije govorila o svom ljubavnom životu. - Ma lako za to, ne možete mene lako nadmašiti, ja sam ipak bila ostavljena mjesec dana pred vjenčanje - nasmijano se osvrnula u eteru radija te dodala kako je to ispala najbolja stvar koja joj se dogodila u životu.

Podsjetimo, njezina posljednja poznata veza je s poduzetnikom Ivanom Zubakom. - Prekid se zaista dogodio. Kumovao mu je izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira - objasnila je nedavno. Priznala je i vjeruje li i dalje u ljubav. - Naravno! Za sve što valja, moraš imat force, zar ne!? - kazala je ranije Jurić za hrvatske medije.

