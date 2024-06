Tara Thaller: 'Dobila sam takvu poruku od Dalibora Matanića, a doživjela sam i seksualno uznemiravanje'

Nedavno smo se sasvim slučajno sreli na Trgu i pomislio sam kako joj se moram javiti za intervju. Povod zapravo i nije nedostajao, s obzirom na to da se trenutačno nalazi u odličnoj životnoj fazi, a i što bi moglo biti ljepše od toga da je mlada glumica u Lijepoj Našoj dobila stalni posao... Kako sam zamislio tako se i dogodilo. Prvo fotkanje, a onda kavica i ugodan razgovor. Tara Thaller prava je škrinjica oko koje se doista trebate potruditi da se otvori. Mlada glumica i pjevačica koja diže prašinu gdje god se pojavi osvrnula se na krize u karijeri s kojima se borila, privatnom životu koji je svojevremeno bio top-tema medija, bivšem suprugu i njegovoj novoj djevojci, novom dečku te zajedničkom životu, a ekskluzivno za Večernji list ispričala je i kako je svojevremeno bila žrtva seksualnog uznemiravanja te da je i ona samo jedna u nizu žena kojoj je redatelj Dalibor Matanić slao neugodne poruke.

Postigli ste velik uspjeh u karijeri, postali ste članica ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija i to od prvog lipnja, na čemu vam i čestitam!

Hvala vam! Još otkad sam počela graditi karijeru san mi je bio mjuzikl, a Komedija odredište na koje želim stići. Tijekom nekoliko prethodnih godina nisam se ni previše nadala da ću ući u neki ansambl u kazalištu, s obzirom na to da je malo teže dobiti stalni posao u ovom našem umjetničkom svijetu. Vidjela sam javni natječaj za zbor u Komediji i odlučila se prijaviti. Dobro sam se pripremila, išla sam čak mjesec i pol na satove pjevanja, a poradila sam i na scenskom nastupu. Bilo je izazovno zato što sam trebala pripremiti ariju za audiciju, a ja nisam operna pjevačica. Audicija je bila temeljita, pripremila sam dva songa, ariju, pjevanje sa zborom, zadatak iz scenskog pokreta, prima vista čitanje, a ja sam u ovo sve ušla s mišlju da uspjeh trebam manifestirati te da će sve biti dobro. Često sam znala čuti da na prvu ruku izgledam sramežljivo i skromno, a da tek kroz rad pokažem sve svoje kvalitete. Na audiciji sam odmah trebala ostaviti dobar dojam, za što sam se i potrudila. Poslije su mi javili da sam prošla i dobila posao.

Koliko dugo ste čekali njihov odgovor?

Isti je dan bio drugi krug audicije. Oko pola dva sam završila s prvim krugom i za nekoliko sati su javili da sam prošla u drugi. Nakon toga sam čekala tjedan dana da mi jave jesam li dobila posao ili ne. Također, konkurencija je bila jaka, a moram priznati da sam sretna i ponosna na sebe zbog ovog angažmana. Dosad sam bila na nekoliko proba, upoznajem se s ansamblom i već mi je užitak raditi na mjuziklima. Pripremamo “Jadnike”, a premijera će biti na jesen. Ovog ljeta imam zadatak naučiti repertoar svih ostalih mjuzikla koje igraju te se spremno i u njih uključiti. Ja sam tip osobe koja zapravo ne voli imati previše slobodnog vremena zato što me rad ispunjava. Svakako, stalno zaposlenje donosi sigurnost koja mi je nedostajala i koju sam priželjkivala. Prošlo sam ljeto tako provela na moru, uživala i radila, ali sam bila u neizvjesnosti što mi donosi jesen i hoću li imati posla. To mi je bilo zastrašujuće, čak sam postala malo i anksiozna jer nisam znala što slijedi.

A kome ste prvo javili da ste dobili posao?

U trenutku kada su mi javili tu lijepu vijest, bila sam na pedikuri i manikuri, a čak je i kozmetičarka znala da očekujem poziv te da sam napeta i u neizvjesnosti hoću li dobiti posao. Bila sam presretna i odmah sam velikim slovima Mateu i obitelji poslala poruku da sam dobila posao. Srce mi je jako kucalo i bilo mi je nerealno da se moj san ostvario. Kada dobijem prvu plaću, onda ću malo i počastiti obitelj.

Dakle, bili ste svjesni toga da je glumcima općenito teže doći do stalnog zaposlenja...

Istina, bila sam svjesna toga... Dosta glumaca konobari i radi neke usputne poslove kako bi skrpali kraj s krajem i kako bi dobili posao koji će ih lansirati. Kod nas u Hrvatskoj i u regiji tko god kaže da se želi baviti nekom umjetnošću, okolina ga upozorava da je to teško, da tu nema kruha te da je jako kompetitivno, što na kraju i jest. Odmah na početku imala sam sreću što sam dobila ulogu u prvoj hrvatskoj HBO seriji “Uspjeh”, a baš kada nisam prošla prijemni za akademiju. Radila sam u McDonald’su, dala otkaz i dobila ulogu u toj seriji... Onda su nekako krenuli poslovi, a ja sam htjela nastaviti s obrazovanjem i upisati akademiju te sam na kraju to i napravila, ali u Sarajevu. U Sarajevu sam završila dvije godine te jednu u Zagrebu, što je na kraju preddiplomski studij. Nakon toga sam željela ponovno nastaviti raditi, ali se osjetila ta “pauza” koju sam uzela. U međuvremenu se dogodila i korona i tada sam osjetilu tu “borbu” za poslom... Mučilo me hoću li imati posao, od čega ću živjeti i gdje ću se uklopiti. Objektivno gledajuću, teško je i nema posla, a filmska i televizijska produkcija nije baš toliko velika.

Tara Thaller, glumica i glazbenica (Zahvaljujemo hotelu Met Boutique na ustupljenom prostoru za snimanje) Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Serija “Uspjeh” snimljena je 2018., dakle prije šest godina. Vrijeme brzo leti...

Prvi film “Ljubav ili smrt” snimila sam sa 16 godina, a sada imam 26 godina, što ukazuje na to da je prošlo čak deset godina. Nakon toga sam godinu poslije snimila i seriju “Čuvar dvorca” i s dvadeset godina došao je “Uspjeh”. Istina jest da se kod mene dosta stvari lijepo posložilo, a opet su neki komentirali kako taj “val” nisam dobro “zajahala”. Onda su se u mojem privatnom životu dogodile i neke situacije koje su očito takve trebale biti... Ove sam godine dobila i nekoliko odbijenica za posao, što me isto osvijestilo. Bila sam razočarana, ali opet nisam željela da me to izbaci s puta kojim sam krenula. Bodrila sam samu sebe i na kraju je došla Komedija o kojoj sam zapravo sanjala nakon svih tih zatvorenih vrata. Objektivno gledajući, imala sam i dosta sreće, ali nadam se da sam to opravdala svojim radom i talentom.

Kako ste se borili s tim krizama i jeste li pomišljali odustati od svega?

Pomišljala sam i u glavi mi je bilo da možda trebam odustati od svog poziva, ne samo zbog financijske nesigurnosti koju to donosi nego vas uvijek netko promatra i kritizira. Znala sam da ništa neće biti jednostavno, ali sam ipak odlučila dati sve od sebe kako kasnije ne bi bilo žaljenja.

FOTO Tara Thaller za Večernji list

Kako se nosite s negativnim komentarima?

Znala sam svojim bližnjim ljudima govoriti da mi ne šalju novinske članke koji su izvučeni iz konteksta... Pokušavam ne čitati takve komentare, ali naravno da ih ponekad pročitam, pogotovo kada je u pitanju neka aktualna tema. Takvi komentari znaju povrijediti, no to su ipak ljudi koji te ne poznaju. Stalo mi je samo do komentara ljudi koje volim. Ne može čovjek uvijek to racionalizirati i naravno da ponekad znaju povrijediti, a pogotovo kada nešto nije istina. S vremenom čovjek “ogugla”...

Imate veliku obitelj, petero braće i sestara, a roditelji su vam se razveli pa ponovno uplovili u nove brakove. Kako ste se nosili s njihovim razvodom?

Sestra, brat i ja smo od istih roditelja i bili smo jako povezani kao djeca. Kada su se naši roditelji razveli, nisam to loše prihvatila, samo sam izgubila tatu u tom trenutku jer nisam s njim imala veću komunikaciju. S druge strane, majka i bake bile su uvijek uz mene, brata i sestru. Smatram da je, kada bračni partneri više nisu zadovoljni svojim odnosom, zdravije i bolje da se razvedu. Moja obitelj mi je velik oslonac i sretna sam zbog toga što ih imam.

Nakon što ste odnijeli pobjedu u showu “Zvijezde pjevaju” pristali ste i na angažman u “Plesu sa zvijezdama”. Ondje ste upoznali svog sadašnjeg dečka Matea, a što bi bilo da ipak niste sudjelovali? Koliko bi se vaš život razlikovao od sadašnjice?

Mislim da bi se moj život svakako razlikovao od sadašnjice u kojoj živim... Mene su zvali još godinu prije da sudjelujem u showu i nisam bila sigurna hoću li pristati zbog svog zdravstvenog stanja. Pristala sam godinu poslije i nisam požalila. Prije showa sam imala kratke susrete sa standardnim i latino plesovima, a ponuda da uđem u “Ples sa zvijezdama” mi je zvučala kao ponuda u kojoj ću i dodatno dobiti sate plesa. Međutim, nakon tog projekta puno se stvari promijenilo u mom životu. Već sam rekla i da brak s Farisom ne bi opstao i da nije bilo tog projekta. Putem smo shvatili da nismo jedno za drugo, a naš odnos nije bio baš najbolji. S druge strane, što se tiče pristupa poslu i svemu, mislim da je svoje prste u tome imao i Mateo zato što je u životu jako puno radio i preuzimao inicijativu te me gurao da više radim na sebi i da sebe izložim najboljem.

A gdje biste upoznali Matea da nije bilo projekta?

Ne znam... Da sam bila slobodna djevojka u trenutku kada smo se upoznali, možda bi sve bilo drukčije, a s obzirom na to da nisam bila slobodna, mislim da se ne bismo ni primijetili da nismo bili primorani biti zajedno kao plesni par. Šest mjeseci smo svaki dan bili zajedno, ali njega nisam gledala tako da mi može biti potencijalni partner, kao ni on mene jer sam bila u braku. S vremenom smo postali dobri prijatelji i shvatili da se rodila ljubav. Mislim da je to bila naša sudbina, jer da nisu bile takve okolnosti, ne znam kako bismo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Znali smo među sobom komentirati – što bi bilo da smo se upoznali i ranije... Mislim da smo oboje prošli ta neka životna razdoblja u kojima ne bismo funkcionirali kao par. Sve je stvar dobrog trenutka i sudbine...

VEZANI ČLANCI:

Jeste li očekivali da ćete izazvati toliki medijski interes novom vezom s Mateom i razvodom od bivšeg supruga?

Očekivala sam da će to svima zaokupiti pažnju. Na kraju, ljudi su u svojim glavama kreirali neku svoju priču, a u realnosti je to bilo sasvim drukčije. Shvatila sam da ne mogu utjecati na to što će drugi misliti i govoriti. Ljudi koji me poznaju, znaju da sam bila fer i poštena prema Farisu, Mateu i sebi. Savjest mi je bila čista.

Kako izgleda vaša i Mateova svakodnevica? Dolazi li do nesuglasica?

Kada smo se tek uselili u zajednički stan, bila je faza privikavanja jedno na drugo. Dobro razlučujemo i balansiramo vremenom, dosta smo zajedno, ali imamo i vremena za obaveze i ostale ljude u našim životima. Od početka našeg odnosa pa sve do ad mislim da smo napredovali i učimo jedno od drugog. Važno je staviti ego i ponos po strani i nikako se ne boriti protiv osobe koju voliš, već se treba boriti za nas. Kada je riječ o našoj svakodnevici, podijelili smo sve kućanske poslove, ja bolje kuham i taj dio mi je prepustio. Uostalom, ja sam vegetarijanka od svoje pete godine, a on Slavonac koji ne može bez mesa pa onda u jela, ako je potrebno doda meso, što je sasvim u redu. Nikome ne namećem svoja uvjerenja.

Zanimljivo jest i to da ste s novom partnericom vašeg bivšeg supruga Anom Uršulom Najev nastupili u veljači u Lisinskom na “Studio 54 Tribute Disco Symphony Feveru”. Je li postojala tenzija među vama?

Za Uršulu mislim da je stvarno super cura koja mi je skroz normalno pristupila, baš kao i ja njoj. U početku je bilo male nelagode zato što nisam znala kako će mi pristupiti i hoće li njoj biti problem što zajedno nastupamo. Da su drukčije okolnosti, možda bismo ona i ja bile i prijateljice, ali s obzirom na to da je takva situacija, nije prirodno da to i budemo.

Iako ste još mladi i “ganjate karijeru”, biste li se voljeli pronaći u ulozi majke?

Iskreno, trenutačno ne želim biti mama. Biološki sat će odraditi svoje pa se možda moje mišljenje i promijeni. Trenutačno se želim posvetiti samo sebi, karijeri te uživati u životu.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

S obzirom na to da ste mlada glumica, sigurno ste upućeni u slučaj redatelja Dalibora Matanića, kojeg je raskrinkao upravo Večernji list. Kako je moguće da na glumačkoj sceni navodno nitko nije znao za njegovo neumjesno ponašanje prema glumicama vaše dobi?

Mislim da sigurno nekolicina laže da nije znala za njegovo ponašanje. Koliko sam shvatila iz svjedočanstava žrtava, neke su bile i upozorene na njegov pristup u radu i takvo upitno ponašanje. Tu su i neki ljudi koji su to sigurno prihvaćali kao dio posla baš zbog toga što u Hrvatskoj nema puno angažmana pa su tako sigurno neke djevojke razmišljale da si ne mogu priuštiti odbiti neki veći posao. Na akademiji su nas učili o tome što je seksualno uznemiravanje, a prije nam nitko o tome nije ni govorio. Kada se nađeš u takvoj situaciji, ne znaš se obraniti. I ja sam bila u tako jednoj sličnoj situaciji, govorili su mi da on to ne misli ozbiljno.

Dakle, doživjeli ste seksualno uznemiravanje?

Jesam, doživjela sam to, a i dobila sam takvu poruku od Dalibora Matanića.

Jeste li radili s Matanićem?

Jesam, samo na jednoj reklami i tada je na snimanju bilo sve normalno.

Kako ste reagirali na takvu neumjesnu poruku koju vam je poslao?

Jednom mi je poslao poruku i dala sam mu do znanja da nisam zainteresirana. Nije to bilo ništa izravno, ali se dalo iščitati između redaka da je njegov poziv bio čudan. U tom ga trenutku čak i nisam osudila jer se nisam znala postaviti. Kad sam doživjela seksualno uznemiravanje, sve to bude kao kroz neku šalu i “lagano”. U svakom trenutku takvi predatori mogu reći “pa ti si me krivo shvatila”. Kada sam slušala predavanje o seksualnom uznemiravanju, shvatila sam da je to sve ono što vas dovodi u neugodnu poziciju i kada je vaša granica pređena.

Da ste učestalije doživljavali seksualno uznemiravanje, biste li postupili kao i Matanićeve žrtve i ne prijavili ga? Vjerujete li u našu pravnu Hrvatsku?

Neki ljudi ne razumiju taj “freeze” moment gdje žrtve zapravo ništa ne naprave zbog straha. Nitko ne smije i ne može osuđivati žrtvu dok nije bio u toj situaciji jer smo svi drugačiji i drugačije reagiramo kada smo pod stresom. Kada bih išla takvo što prijaviti, prvo ne znam kome bih to prijavila, možda bih bila previše istraumatizirana, ali bih svakako voljela takvo što prijaviti da mi se učestalije događalo. Svakako, mislim da se ne možemo previše osloniti na naš sustav.

VIDEO: Matej Meštrović javio se prije probe s gudačima milanske Scale