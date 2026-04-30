Stiže serija koja se bavi liječnikom koji je proglašen blaženim: U najtežim trenucima pokazao je kako vjera može povesti k ozdravljenju

Prema životu čuvenog liječnika Joséa Gregorija Hernándeza snimljena je dirljiva antologijska serija u kojoj svaka epizoda predstavlja samostalnu priču, nastalu prema stvarnim događajima i čudima dr. Hernándeza. Iznimna serija 'Seoski liječnik' prikazuje se od četvrtka, 14. svibnja u jutarnjem terminu na glavnom kanalu RTL-a.

Od ponedjeljka do petka u 10.15 na RTL-u, filantrop, vjernik i liječnik Hernández pojavljuje se u najtežim trenucima pacijenata i njihovih bližnjih, koji suočeni s teškim dijagnozama i tragedijama traže utjehu i spas u suvremenoj medicini, ali i u pojavi upravo dr. Hernándeza, koji vjerom pridonosi čudesnim izlječenjima. Iako svaka epizoda funkcionira kao zasebna priča s novim likovima, povezuje ih dolazak dr. Joséa Gregorija Hernándeza koji se pojavljuje kao tajanstveni čovjek s prepoznatljivim šeširom da bi pacijentima pružio nadu u ozdravljenje.

Autor ove serije novijeg datuma u produkciji Telemundo Global Studiosa je José Pérez. Ulogu Joséa Gregoria Hernándeza tumači Adrián Matos, dok poznati glumci latinoameričke televizije tumače različite likove u svakoj epizodi, koja klasičnu priču o svecu, tajanstvenom čovjeku, u modernom vizualnom stilu približava gledateljima te uzima teme iz stvarnog života spajajući ih s duhovnim elementima. Čuda izlječenja donosi 'liječnik siromašnih' koji je, osim što je povijesna ličnost, simbol nade onima koji nemaju nikoga. U vrhunskoj produkciji Telemunda serija vješto nalazi sklad između stvarnosti i duhovnih elemenata i spaja u jedinstvenu televizijsku formu koja pokazuje da kada poznata, tradicionalna medicina dosegne svoje granice, ljudi se okreću molitvi, tj. dr. Hernándezu, liječniku koji nudi nadu ljudima s ruba društva, radničkoj klasi i siromašnima.

Joséa Gregorija Hernándeza blaženim je proglasila Katolička crkva, tj. beatificirao papa Franjo 2021. Doktor je poznat po tome što je izliječio smrtonosne ozljede i bolesti, a njegovi štovatelji pripisuju mu tisuće čuda, posebno u Venezueli. Iscjeljenje Yaxuryja Solórzana (2017), oporavak Gonzala Moralesa Diva (2021.) pa slučaj Lidije Alcalá 2004. godine, koja je tvrdila da joj se pojavio u viziji nakon operacije, Vatikan je priznao kao čuda, neobjašnjive oporavke ovog blaženog doktora.