Stiže serija koja se bavi liječnikom koji je proglašen blaženim: U najtežim trenucima pokazao je kako vjera može povesti k ozdravljenju

30.04.2026.
u 23:00

Autor ove serije novijeg datuma u produkciji Telemundo Global Studiosa je José Pérez. Ulogu Joséa Gregoria Hernándeza  tumači Adrián Matos, dok poznati glumci latinoameričke televizije tumače različite likove u svakoj epizodi, koja klasičnu priču o svecu, tajanstvenom čovjeku, u modernom vizualnom stilu približava gledateljima te uzima teme iz stvarnog života spajajući ih s duhovnim elementima

Prema životu čuvenog liječnika Joséa Gregorija Hernándeza snimljena je dirljiva antologijska serija u kojoj svaka epizoda predstavlja samostalnu priču, nastalu prema stvarnim događajima i čudima dr. Hernándeza. Iznimna serija 'Seoski liječnik'  prikazuje se od četvrtka, 14. svibnja u jutarnjem terminu na glavnom kanalu RTL-a. 

Od ponedjeljka do petka u 10.15 na RTL-u, filantrop, vjernik i liječnik Hernández pojavljuje se u najtežim trenucima pacijenata i njihovih bližnjih, koji suočeni s teškim dijagnozama i tragedijama traže utjehu i spas u suvremenoj medicini, ali i u pojavi upravo dr. Hernándeza, koji vjerom pridonosi čudesnim izlječenjima. Iako svaka epizoda funkcionira kao zasebna priča s novim likovima, povezuje ih dolazak dr. Joséa Gregorija Hernándeza koji se pojavljuje kao tajanstveni čovjek s prepoznatljivim šeširom da bi pacijentima pružio nadu u ozdravljenje.

Znate li da naš poznati glumac ima slavnog oca? Evo tko je on
1/11

Autor ove serije novijeg datuma u produkciji Telemundo Global Studiosa je José Pérez. Ulogu Joséa Gregoria Hernándeza  tumači Adrián Matos, dok poznati glumci latinoameričke televizije tumače različite likove u svakoj epizodi, koja klasičnu priču o svecu, tajanstvenom čovjeku, u modernom vizualnom stilu približava gledateljima te uzima teme iz stvarnog života spajajući ih s duhovnim elementima. Čuda izlječenja donosi 'liječnik siromašnih' koji je, osim što je povijesna ličnost, simbol nade onima koji nemaju nikoga.  U vrhunskoj produkciji Telemunda serija vješto nalazi sklad između stvarnosti  i duhovnih elemenata i spaja u jedinstvenu televizijsku formu koja pokazuje da kada poznata, tradicionalna medicina dosegne svoje granice, ljudi se okreću molitvi, tj. dr. Hernándezu, liječniku koji nudi nadu ljudima s ruba društva, radničkoj klasi i siromašnima.

Joséa Gregorija Hernándeza blaženim je proglasila Katolička crkva, tj. beatificirao papa Franjo 2021. Doktor je poznat po tome što je izliječio smrtonosne ozljede i bolesti, a njegovi štovatelji pripisuju mu tisuće čuda, posebno u Venezueli. Iscjeljenje Yaxuryja Solórzana (2017), oporavak  Gonzala Moralesa Diva (2021.) pa slučaj Lidije Alcalá 2004. godine, koja je tvrdila da joj se pojavio u viziji nakon operacije, Vatikan je priznao kao čuda, neobjašnjive oporavke ovog blaženog doktora. 

ML
mladaklada
23:24 30.04.2026.

Prozirna propaganda.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

