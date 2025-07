FOTO Slavna glumica (60) objavila vruću fotku u bikiniju, oglasio se i njezin sin, evo što je rekao

Britanska glumica i bivša manekenka Elizabeth Hurley nedavno je proslavila 60. rođendan, no godine za nju očito ne predstavljaju prepreku. Svojim je pratiteljima na Instagramu još jednom oduzela dah pozirajući u minijaturnom kupaćem kostimu kako bi, s malim zakašnjenjem, obilježila Međunarodni dan bikinija. Na fotografiji snimljenoj tijekom odmora u Grčkoj, Hurley nosi crveni gornji dio i donji dio tigrastog uzorka iz vlastite kolekcije kupaćih kostima. - Svaki dan mog života je dan bikinija... Ali nekako sam propustila objavu za službeni Međunarodni dan bikinija! Evo jedne fotografije da to nadoknadim - napisala je glumica.

U komentarima su se očekivano zaredale brojne pohvale na račun njezine besprijekorne i vitke figure, no jedan se posebno istaknuo. Javio se, naime, njezin 23-godišnji sin Damian Hurley. - Mama, ovo je predivno - napisao joj je, a upravo taj komentar izazvao je podijeljene reakcije. Dok su mnogi pohvalili njihov blizak odnos, nekima takav kompliment na majčino polugolo tijelo nije najbolje sjeo, smatrajući ga neprimjerenim.

Međutim, Elizabeth i Damian oduvijek imaju vrlo otvoren, blizak i privržen odnos te se ne osvrću na zlurade komentare. Jedno drugome su najveća podrška u svemu, što su dokazali i nedavnom poslovnom suradnjom. Damian je bio redatelj filma "Strictly Confidential" koji je izašao prošle godine, a u kojem je upravo njegova majka imala glavnu ulogu, što je također izazvalo burne reakcije javnosti.

Već je sam trailer filma podigao prašinu jer se Elizabeth u njemu pojavljuje u razuzdanoj sceni seksa. Glumica je tvrdila kako joj je na snimanju bilo sjajno jer ju je sin "opustio". - Zato što je on bio tamo osjećala sam se sigurno i zbrinuto. Zapravo je na neki način oslobađajuće raditi sa svojom obitelji - izjavila je. Damian je također komentirao kritike, poručivši kako mnogi smatraju da je kontroverzno snimati majku u oskudnoj odjeći, no da on ne gleda na to tako. - Showbusiness je temeljni dio mog cijelog života. Dakle, nama to nije sporno. Ona snima mene, ja snimam nju - objasnio je.

Inače, osim što je glavna ambasadorica vlastitog brenda kupaćih kostima koji je pokrenula još 2005. godine, glumica proživljava sretne dane i u privatnom životu. Svoj 60. rođendan proslavila je objavivši fotografiju na kojoj je potpuno gola u travi. - Sretan rođendan meni! Ova godina već je bila luda vožnja. I... zaljubljena sam - napisala je tada, a njezin novi partner, glazbenik Billy Ray Cyrus, ubrzo je uzvratio komentarom: "Volim te."