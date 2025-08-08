Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKRENA PJEVAČICA

FOTO Sandra Bagarić otkrila najdraži osobni predmet: 'Imam ja i sretne gaćice'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
08.08.2025.
u 22:00

Naša poznata operna pjevačica i glumica, Sandra Bagarić, iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama rijetkim uvidom u svoju intimu.

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no svojom je posljednjom objavom na Instagramu ganula i oduševila pratitelje. Umjesto glamuroznih haljina na koje smo navikli, Sandra je pokazala komad odjeće koji za nju nosi duboku emotivnu vrijednost. Riječ je o naizgled običnoj bijeloj majici, no njezina priča ispunjena je simbolikom i sjećanjima koja nadilaze materijalnu vrijednost.

- Kad bi majice mogle pričati. Ova je stara 26 godina i sinonim je sreće, odmora i spokoja u duši - započela je Sandra svoju emotivnu objavu. Otkrila je i najdirljiviji dio priče koji se krije iza ovog jednostavnog komada pamuka - majica je svjedočila najvažnijim trenucima njezina života. - Moja su dva sina rasla u njoj - napisala je, dajući svima do znanja kako uspomene na odrastanje njezinih sinova čine ovu majicu neprocjenjivom.

U svijetu u kojem se često ističe luksuz, Bagarić je poslala snažnu poruku o onome što je uistinu važno. Naglasila je kako joj upravo ta majica, a ne skupocjene kreacije, predstavlja najdraži odjevni predmet. - Najdraži odjevni komad nije mi ni jedna moja koncertna haljina, već ova majica - istaknula je. U svom iskrenom stilu, dodala je i simpatičnu opasku s kojom se publika lako poistovjetila: - Imam ja i sretne gaće i vjerujem da ih svatko od vas ima - napisala je uz emotikon s isplaženim jezikom.

FOTO Sandra Bagarić ispričala dosad nepoznatu anegdotu sa sestrom: 'Danas bi takvo ponašanje bilo sankcionirano'
1/18

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su u komentarima dijelili vlastita iskustva. - I sama imam takav odjevni predmet koji ne mogu objasniti drugima, ali samo meni izmamljuje osmijeh i sreću - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: - O, da. Svi imamo takve omiljene predmete. Ja sam jednu sličnu dobila od tetke s 11 godina... Rasla je sa mnom godinama - neki su od komentara.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
1/167

Ključne riječi
showbiz intima operna pjevačica Majica Sandra Bagarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa
Premium sadržaj
ŽIVOTNI INTERVJU

Želimir Babogredac: Glazbenici nisu morali imati novca, samo su trebali biti u Jugotonu

"Da, kod mene se glazba dogodila jako rano, s pet ili šest godina. Imao sam poslije i emisiju na Radio Vinkovcima i pozvao bih ljude da nam u studio donesu ploču koju bi htjeli slušati. Osim, toga puštao sam 11 godina glazbu u disko klubu u Domu omladine u koji bi došlo i do tisuću ljudi. Pustiš li jednu krivu pjesmu, atmosfera u klubu pada. Nabavio sam u to vrijeme u Engleskoj najbolje ozvučenje i rasvjetu i sedam sam godina radio kompletnu tehničku produkciju na turnejama najboljih izvođača, od Azre, Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, Miše Kovača, Meri Cetinić, Olivera Dragojevića, Bajage, grupa Valentino i Crvena jabuka", kaže

Učitaj još