FOTO Sandra Bagarić otkrila najdraži osobni predmet: 'Imam ja i sretne gaćice'

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no svojom je posljednjom objavom na Instagramu ganula i oduševila pratitelje. Umjesto glamuroznih haljina na koje smo navikli, Sandra je pokazala komad odjeće koji za nju nosi duboku emotivnu vrijednost. Riječ je o naizgled običnoj bijeloj majici, no njezina priča ispunjena je simbolikom i sjećanjima koja nadilaze materijalnu vrijednost.

- Kad bi majice mogle pričati. Ova je stara 26 godina i sinonim je sreće, odmora i spokoja u duši - započela je Sandra svoju emotivnu objavu. Otkrila je i najdirljiviji dio priče koji se krije iza ovog jednostavnog komada pamuka - majica je svjedočila najvažnijim trenucima njezina života. - Moja su dva sina rasla u njoj - napisala je, dajući svima do znanja kako uspomene na odrastanje njezinih sinova čine ovu majicu neprocjenjivom.

U svijetu u kojem se često ističe luksuz, Bagarić je poslala snažnu poruku o onome što je uistinu važno. Naglasila je kako joj upravo ta majica, a ne skupocjene kreacije, predstavlja najdraži odjevni predmet. - Najdraži odjevni komad nije mi ni jedna moja koncertna haljina, već ova majica - istaknula je. U svom iskrenom stilu, dodala je i simpatičnu opasku s kojom se publika lako poistovjetila: - Imam ja i sretne gaće i vjerujem da ih svatko od vas ima - napisala je uz emotikon s isplaženim jezikom.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su u komentarima dijelili vlastita iskustva. - I sama imam takav odjevni predmet koji ne mogu objasniti drugima, ali samo meni izmamljuje osmijeh i sreću - napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: - O, da. Svi imamo takve omiljene predmete. Ja sam jednu sličnu dobila od tetke s 11 godina... Rasla je sa mnom godinama - neki su od komentara.