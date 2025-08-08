Naši Portali
ISKRENA ISPOVIJEST

Pobjednica TLZP-a otkrila što je proživljavala u školi: 'Zbog toga su me gledali drugačije'

08.08.2025.
u 17:30

Pobjednica devete sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", Stela Rade, danas je uspješna glazbenica čiji je put do zvijezda bio sve samo ne lak.

Iako je nedavno trijumfirala u popularnom showu 'Tvoje lice zvuči poznato', put pjevačice Stele Rade bio je popločan izazovima koji su je oblikovali u osobu kakva je danas. Njezina strast prema glazbi i harmonika, instrument koji je danas njezin zaštitni znak, u tinejdžerskim su danima bili izvor nerazumijevanja i osude. Pritisak vršnjaka bio je toliko snažan da je, pokušavajući se uklopiti, prvotno upisala Medicinsku školu Vinogradska, nadajući se da će tako izbjeći poglede i komentare koji su je pratili.

Stela je otvoreno progovorila o osjećaju odbačenosti i pokušajima da se uklopi u sredini koja nije prihvaćala njezine snove. - Govorili su da sam umišljena jer se želim baviti glazbom i da sam umislila da ću biti neka zvijezda - prisjetila se u razgovoru za portal Srednja.hr. Nakon dvije godine u medicinskoj školi, shvatila je da ne može graditi budućnost na nečemu što je ne ispunjava. - Nisam htjela dopustiti da u budućnosti radim nešto što istinski ne osjećam pa sam to odlučila momentalno mijenjati - objasnila je svoju odluku o prebacivanju u opću gimnaziju u Jastrebarskom.

Taj se prijelaz pokazao ključnim. Gimnazija joj je, kako kaže, pružila neutralan teren i dragocjeno vrijeme da razmisli o svojim stvarnim željama. Dok su se njezini vršnjaci brinuli oko državne mature, Stela je već imala jasan cilj - glazbenu karijeru. Svjesno se izolirala od okoline koja je nije razumjela. - Trudila sam se biti dio ekipe, ali sam većinu vremena imala potrebu biti odvojena od ostatka i hodala bih sa slušalicama u ušima. Znala sam da su me zbog toga gledali drugačije i nije me previše diralo jer mi svakako nisu bila bitna njihova mišljenja. Imala sam svog posla - iskreno je podijelila.

Ta ista predrasuda prema harmonici, koju su neki povezivali isključivo s turbofolkom, pratila ju je i kasnije u karijeri. Doživjela je veliku neugodnost kada joj je otkazan nastup u Svetom Ivanu Zelini neposredno prije početka, a kao razlog se navodio upravo negativan kontekst u kojem dio javnosti percipira njezin instrument. No, kao i u srednjoj školi, Stela nije dopustila da je to obeshrabri na putu prema ostvarenju sna.

Srednjoškolsko razdoblje pamti i po drugim dogodovštinama koje su oblikovale njezin karakter. Priznala je da je znala prepisivati na ispitima, ali i da su drugi prepisivali od nje, pogotovo iz predmeta koji su je zanimali i za koje je puno učila. Prisjetila se i ljubavnih nestašluka, poput bježanja pod satom kako bi se poljubila s dečkom, ali i spoznaje da joj veze u tom periodu brzo dosade. Zanimljivo, njezino prvo i jedino pravo pijanstvo dogodilo se još u osmom razredu osnovne škole. - Bilo mi je grozno. Ne volim alkohol i ne volim biti pijana - zaključila je. Danas, s odmakom i zrelošću, kaže kako bi voljela ponovno proživjeti te dane jer misli da bi se “baš zezala sa svime i svima”. Svojom pobjedom u showu i humanitarnom gestom, doniravši cjelokupni iznos udruzi "Mi", dokazala je da su je teška iskustva samo ojačala i izgradila u osobu velikog srca i nesalomljivog duha.

