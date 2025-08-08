FOTO Maja Šuput odmara u posebnom društvu, fanovi pišu: 'Lijepa mama, a tek frajer pored nje'

Najnovija objava pjevačice Maje Šuput, u kojoj je otkrila kako provodi slobodan dan u Istri nakon napornog koncerta, izazvala je lavinu reakcija. Galerija fotografija na kojima pjevačica uživa uz bazen sa sinom Bloomom te večera s prijateljicama u kratkom je roku prikupila preko 9000 lajkova i brojne komentare. Iako su mnogi hvalili njezin izgled, svu je pozornost ukrao maleni Bloom, a jedna pratiteljica duhovito je komentirala: - Lijepa mama, a tek frajer pored nje - napisala je. Komplimenti na račun preslatkog dječaka nizali su se jedan za drugim, poput: - “Ja mislim da nema slađeg dječaka na svijetu”, “Maja, sin ti je pravi bombon” - potvrđujući kako je upravo on najveća zvijezda njezina Instagram profila. Objavu možete pogledati OVDJE.

Svaki slobodan trenutak Maja, kako i sama ističe, posvećuje sinu Bloomu, kojeg je dobila u braku s donedavnim suprugom Nenadom Tatarinovim. Maleni je u ožujku 2025. godine proslavio svoj četvrti rođendan, a ponosna majka redovito dijeli njihove zajedničke avanture. Upravo te obiteljske objave, poput simulacije pilotiranja, izazivaju posebnu emociju kod njezinih pratitelja i prikupljaju tisuće lajkova, pokazujući drugu, nježniju stranu svestrane pjevačice.

Ipak, Majin privatni život intrigira javnost i na drugim poljima. Glasine o romansi s markantnim Splićaninom Šimom Elezom, poznatim iz showa ‘Gospodin Savršeni’, ne stišavaju se otkako se pojavio u njezinom spotu za pjesmu “Nisam ja za male stvari”. Zajedničke fotografije s jahte i zagonetne objave dodatno su potaknule nagađanja, no Maja se o svemu još nije službeno oglasila, dok je Šime kratko poručio kako se ne zamara komentarima.

Podsjetimo, Maja i Šime posljednji put su viđeni na njenom nastupu u Vodicama. "Energije imate, pjevati znate, plesati znate i nikom se ne žuri kući! Ostajemo do jutra! Očekujem da su ruke u zraku, guza radi lijevo-desno i da radite sve što vole mladi. Večeras slavimo što nismo normalni i što smo živi i zdravi", rekla je publici veselo Maja. Prije izvedbe najnovijeg hita "Nisam ja za male stvari", Maja je poručila: "Šime, ova je za tebe", aludirajući na Šimu Eleza, javnosti poznatog i kao "Gospodin Savršeni", koji se s Majom pojavljuje u spotu pjesme. Šime se tijekom večeri rado fotografirao s obožavateljima i neskriveno uživao u atmosferi, dok je Maja redala svoje najveće hitove poput "Amnezija" i "Djevojačka večer", ne štedeći glas ni energiju.