LJETNO IZDANJE

Mia Negovetić očarala pratitelje fotkama u kupaćem kostimu, a ovi detalji su privukli pažnju

08.08.2025.
u 16:50

Mia je jednom prilikom otkrila nekoliko detalja o svom životu. Mia je tada odgovarala na Instagramu na pitanja svojih obožavatelje koje je najviše zanimalo značenje njezin tetovaža

Pjevačica Mia Negovetić objavila je na Instagramu fotografije na kojima pozira na pješčanoj plaži u kupaćem kostimu leopard uzorka. Ono što privlači pažnju na ovim fotografijama su brojne tetovaže kojima je Mia ukrasila svoje tijelo, a u opis objave stavila je sljedeće stihove:  Samo dotakni me. Rukama od sna. Evo tu sam da znaš. Ćud tvoju dobro znam. Ako želiš me tu. Tvoja sam. Iskrena  Pratitelji na Instagramu su joj kako je jako lijepa, a neki su joj poručili da je savršena. Mia je jednom prilikom otkrila nekoliko detalja o svom životu. Mia je tada odgovarala na Instagramu na pitanja svojih obožavatelje koje je najviše zanimalo značenje njezin tetovaža te su joj dosta pitanja postavili i na temu piercinga.

Priznala im je kako joj je piercing na pupku bio dosta bolan i svima je preporučila da ako se odluče na taj korak da to naprave tijekom ljeta jer se tada mogu nositi majice iznad pupka i nema opasnosti da ćete hlačama ili majicom zapeti za piercing. Obožavateljima je pokazala i dvije tetovaže na desnoj ruci, na bedru lijeve noge i velikog leptira na gornjem dijelu leđa, iza vrata. Otkrila je i kako je prvu tetovažu na rebrima napravila kada je imala 18 godina te kako će uskoro završiti i tetovažu koja joj pokriva gotovo cijelu lijevu ruku.

FOTO Mia Negovetić prvi put pokazala dečka, zagrljeni su pozirali pored bora
1/18

 - Moram napomenuti da se uvijek nasmijem na komentare o tetovažama, kao i člancima koji, umjesto da pišu o važnijim temama koje se događaju u svijetu, pišu o tome da imam piercing i tetovaže. Imam želju naslikati još tetovaža, jer mi svaka od njih predstavlja određeni period života. - rekla nam je nedavno u intervju Mia. Krajem prošle godine svojim je obožavateljima otkrila i kako živi s dečkom, a na pitanje je li joj prsten na ruci zaručnički, odgovorila je: Nije...još. Prisjetila se i jedne zgode s obožavateljicom koja ju je zaustavila u Rijeci u trenutku kada se Miji žurili da stigne na probu mjuzikla u kojem je nastupala. Obožavateljica je bila uporna i u jednom trenutku je uhvatila Miu za ruku da joj je čak šav na majici puknuo.
Mia Negovetić

