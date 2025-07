FOTO Prezgodna HRT-ova voditeljica objavila fotku u minijaturnom bikiniju i pokazala zavidnu figuru

HRT-ova urednica i voditeljica, Uršula Tolj, još je jednom dokazala da s pravom nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica. Svojim najnovijim fotografijama s Kvarnera, točnije iz idiličnog Voloskog, oduševila je svoje brojne pratitelje na Instagramu, pokazavši zavidnu figuru u minijaturnom bikiniju koji je istaknuo sve njezine atribute. Ljeto je, čini se, njezino omiljeno godišnje doba, a energija koju isijava na fotografijama to i potvrđuje. Na seriji od tri objavljene fotografije, Uršula pozira na stijenama u sivom prugastom dvodijelnom kupaćem kostimu. Pažnju njezinih pratitelja privukao je i emotivan opis koji je podijelila uz objavu.

"Stvarno volim ljeto... tu slobodu, taj osjećaj lakoće, ti osmjesi oko nas... a more... 'More liječi sve', govorio je moj tata", napisala je Tolj. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komplimenti na račun njezinog izgleda i pozitivne energije. Pratitelji su je obasuli lavinom pozitivnih komentara, a neki od njih su: "Dama", "Prelijepa si", "Uživaš", "Naprosto blistate... Predivni ste", "Ljepotica" i "Prijo baš si prekrasna". Jednoglasni zaključak njezinih obožavatelja jest da voditeljica izgleda bolje no ikad i da joj ljeto i more savršeno pristaju.

Televizijska voditeljica proživjela je nedavno i jako emotivne trenutke kada je njezina kći Ewa Labura proslavila maturalnu večer. Ponosna majka nije odoljela podijeliti radost sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši fotografije svoje prekrasne kćeri uz dirljivu poruku. Ewa, maturantica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, oprostila se od srednjoškolskih dana u velikom stilu, označivši time prijelaz u novo životno razdoblje. Za Uršulu, kao i za mnoge roditelje, maturalna večer bila je ispunjena smijehom i ponosom. Svoju objavu na društvenim mrežama uljepšala je emotivnom porukom kćeri: - Sretno i hrabro dalje, ljubavi moja! Sretna sam što si mi kći - poručila je ponosna mama. Objava je u samo par sati skupila nekoliko stotina lajkova i pozitivne komentare: - "Kud već tolika, nek joj je sa srićom", "Predivne", "Ljepotice" - pisali su oduševljeni pratitelji.