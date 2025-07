Ova glumica je do uloge Lili iz 'Zauvijek susjedi' bila nepoznata, a život joj nije bio lišen tragedije

Serija "Zauvijek susjedi" s prikazivanjem na Novoj TV počela je u rujnu 2007. godine i ubrzo je postala jako popularna i serija se redovito reprizira. Mnogim glumcima uloge u ovoj seriji obilježile su karijeru, a među njima je i glumica Tamara Šoletić koja je u seriji glumila Lili. - Zaustavljaju nas i dalje na ulici. Ne znam koliko sam puta čula tu rečenicu pa vi niste tako stari i debeli kao na televiziji. Te frizure, ta šminka i kostimi - Lili je bila sve što ja nisam i tako da sam se kroz ovu ulogu dosta oslobađala na jedan čudan način. - ispričala je Tamara u jednom intervju. To je bila njezina prva televizijska uloga i tempo je bio jako zahtjevan jer su glumci imali i po 20 scena za snimanje u danu, a snimalo se i po 12 sati. Rekla je u jednom intervju kako je njoj Lili totalno promijenila cijeli tijek dotadašnjeg života i nakon ove serije došli su joj novi angažmani i poslovi.

- Ali ništa od toga nije ostalo, samo Lili, to je nevjerojatno - rekla je Tamara. Tako je ova glumica s dugogodišnjom karijerom u Kazalištu lutaka Zadar, tek s 42 godine, zahvaljujući toj ulozi, doživjela širi uspjeh. – Mnogi, do moje Lili, nisu ni znali da postojim. Što i ne čudi, jer ja sam glumica-lutkarica iz Zadra. No, moja glumačka priča počela je puno ranije. Rođena sam u kazalištu – izjavila je u intervjuu za Večernji list. Strast prema pozornici naslijedila je od oca, pokojnog Karla Šoletića, jednog od prvih lutkara u Zadru. Djetinjstvo je provela tik uz kazališne daske – doslovno, jer je njezina obitelj živjela u stanu iznad same scene. – Pucketanje starih dasaka, miris kostima, svjetla pozornice... sve je to postalo dio mene dok sam još bila smotuljak u dekici – prisjetila se s nostalgijom.

No, život Tamare Šoletić nije bio lišen tragedije. Do svoje 33. godine prošla je kroz niz gubitaka – izgubila je oca, brata, preživjela rat, postala majka dvoje djece i razvela se. – Taj period me oblikovao. Naučila sam cijeniti sadašnji trenutak, slušati ljude, i shvatila koliko je sreća dragocjena – rekla je na konferenciji InspireMe. Uloga Lili u "Zauvijek susjedi" bila joj je prekretnica. – Sretna sam kad me ljudi zovu Lili, a ne Tamara. Ta razmetna, neuglađena gospođa doslovno me vratila u život. Vratila mi je samopouzdanje – priznala je. Iako je oduvijek željela postati glumica, zbog nedostatka glumačkih akademija na moru, upisala je Učiteljsku akademiju pri zadarskom Filozofskom fakultetu. Iz Zadra nije htjela otići, a sa svega 20 godina udala se za svoju prvu ljubav iz školskih dana. Iz te ljubavi rođena je kći Karla, a sedam godina kasnije i sin Feliks.

Tamara je glumila i u drugim poznatim serijama, među kojima su "Sve će biti dobro", "Dolina sunca" i "Ruža vjetrova", gdje je utjelovila televizijsku majku Adrijanu Jelavić. Kći Karla postala je medicinska sestra, a javnost ju je upoznala kroz show "Gospodin Savršeni". Sin Feliks, na kojeg je posebno ponosna, danas se školuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 2012. Tamara se udala za Massima Kovačića, svog dugogodišnjeg partnera. – Oduvijek sam vjerovala u ljubav. Nakon deset godina veze, odlučili smo se na brak. Sretna sam žena, majka i domaćica. Udala sam se za čovjeka koji je partner meni i poočim mojoj djeci – rekla je tada Tamara, koja je sa društvenih mreža nestala još prije sedam godina.