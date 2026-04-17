NA PUTOVANJU

FOTO Pjevačica Marija Šerifović uživa uz zgodnu damu i sa sinčićem kojeg je nedavno dobila

U našoj galeriji iznad pogledajte kako izgleda magično putovanje Marije Šerifović na Baliju, kao i fotografiju sa sinčićem Marijem.

Srpska pjevačica Marija Šerifović na društvenoj mreži Instagram podijelila je kadrove svog odmora, pokazujući kako izgleda njezin savršen dan na plaži na dalekom Baliju. Nova fotografija s njezinim sinčićem Marijem, a kojeg je nedavno dobila, pokupila je sve simpatije publike. Naime, riječ je o fotografiji na kojoj Marija leži na ležaljci u hladovini dok sinčić leži na njoj, a pjevačica nije skidala osmijeh s lica. Kako je poznato, Marija već nakon vrijeme uživa s obitelji na Baliju, a ondje joj društvo radi i pjevačica Jovana Pajić, inače Marijina bliska prijateljica. Pjevačica, prema pisanju srpskih medija, posljednjih dana redovito objavljuje fotografije s plaža, kako uživa u kristalno čistom moru i druženju s najmilijima.

Podsjetimo, Marija je pravoslavni Uskrs također dočekala na dalekom otočju. - Hristos Vaskrse! Neka nam ovaj dan vrati vjeru u jednostavne stvari, u mir. U snagu tišine i to da uvijek možemo krenu ispočetka. Živ bio sine moj - napisala je pjevačica na fotografiji na kojoj njezin sin Mario drži uskršnje jaje. Pjevačica koja je 2007. godine pobijedila na glazbenom natjecanju Eurovizija s pjesmom Molitva, svog je sina dobila krajem 2023. godine putem surogat majčinstva. Od tada često naglašava koliko ju je majčinstvo promijenilo. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovakve emotivne objave pokazuju njezinu nježnu i brižnu stranu koju publika rijetko ima priliku vidjeti.

Inače, ako se prisjetimo, mediji su početkom prosinca 2023. godine doznali kako je Marija postala majka. Nakon toga i sama se pohvalila lijepom viješću na Instagramu. ''Ljubav je došla! Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života! Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima sto šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono sto dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve!'' napisala je pjevačica uz videozapis na kojem drži bebinu ruku. ''Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo... Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj'', rekla je Šerifović za Blic.

U starim intervjuima već je nekoliko puta rekla kako sanja da bude majka, a već je tada znala i koje će ime dati svom djetetu kad se jednog dana rodi. "Jako je intimno to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze s djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu vam reći", rekla je prije nešto više od godinu dana.

