FOTO Natalija Prica nakon dugo vremena ponovno viđena! Društvo joj pravili poznati Hrvati

U zagrebačkoj konobi održan je tradicionalni humanitarni šahovski turnir za pomoć dječjim bolnicama, a koji je okupio brojna poznata lica. Posebno se istaknula bivša misica i desna ruka pokojnog Milana Bandića - Natalija Prica, koja je definitivno mamila poglede u elegantnom bijelom odijelu, a širokim osmijehom na licu je potvrdila da je tračeve koji su je pratili ostavila iza sebe i nastavila živjeti punim plućima.

- Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu. Naravno, žao mi je svih ljudi oko mene koji su proživljavali, poput mene, medijski linč i čitali o sebi hrpu laži i izmišljotina, kako u novinama tako i u komentarima na društvenim mrežama. To ide tim ljudima na dušu, ali ja sam iz te situacije izišla čvršća i pametnija. Puno puta čujete kako se uči na tuđim pogreškama, ali zapravo učite samo na svojim. Greške su dobre ako iz njih nešto naučimo i hrabro krenemo dalje! - iskreno je ispričala u ožujku prošle godine za časopis Story.

Natalija Prica je danas uspješna stomatologinja, a 2011. godine osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske te je predstavljala našu zemlju na izboru u Brazilu. Kasnije je, pak, pozornost privlačila zbog suradnje s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, a nakon čije je smrti ona doživjela medijski linč, a prošle je godine, kako je naglasila, posljednji put javno progovorila o njemu.

- Kako ste se tijekom godina borili s tračevima i predrasudama o sebi - glasilo je pitanje u intervjuu, a ona je potom i odgovorila: - Nisam se opterećivala tračevima i predrasudama. Jednostavno sam čekala i imala strpljenja i vjere da će istina kad-tad izići na vidjelo, a kvalitete koje netko ima pokažu se prije ili kasnije. Trudim se na svom poslu dati maksimum, radim jako puno i svakodnevno sam zbog posla koji radim u kontaktu s velikim brojem ljudi. Pristupam svakom pacijentu jednako i uvijek pazim da se i oni tako osjećaju - kazala je iskreno.

- Ljudi su zbog medija i njihova načina pisanja o meni stekli dojam da se budim u podne, popijem kavu, idem kupovati torbe i da je takav moj život. Istina je da ustajem u šest ujutro i već sam u sedam sati na svom radnome mjestu i primam pacijente. Jako mi je to smetalo jer sam sve cipele i torbe imala i prije nego što sam ušla u politiku. Osim toga, došla sam iz svijeta mode, dakle nosila sam revije svih domaćih i stranih dizajnera. To je bio dio posla kojim sam se bavila dok sam studirala. Pogotovo sam tijekom godine mandata kao Miss Universe Hrvatske dobila dosta sponzorskih dizajnerskih stvari, kako na izboru u Hrvatskoj tako i na svjetskom izboru u Brazilu. Zadnje, ali najvažnije, radim već osam godina kao stomatologinja i primam doktorsku plaću - dodala je atraktivna stomatologinja Natalija Prica.

