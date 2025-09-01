Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PONOSNA JE NA NJEGA

FOTO Naša voditeljica objavila fotku iz kreveta s 25 godina mlađim dečkom! Slave pola godine ljubavi

Foto: Instagram
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
01.09.2025.
u 17:09

Vjekoslava Bach sada je objavila novu fotografiju i to iz kreveta sa svojim 25 godina mlađim partnerom Antoniom Marićem, a kojeg je javnost ranije imala priliku upoznati u showu "Superpar".

Voditeljica Vjekoslava Bach (52) i njezina 25 godina mlađi partner, glazbenik u usponu Antonio Marić (27) imali su poseban razlog za slavlje. Naime, ovaj nekonvencionalan par proslavio je pola godine svoje veze, ali su isto tako proslavili i Antonijev rođendan čime se zgodna crnka pohvalila na Instagramu.

Tako je svima pokazala fotografiju na kojoj pozira s dečkom, a društvo u krevetu su im pravila i dvije mačke. - Kad imaš onog jednog posebnog... Za sebe. Malo po malo, idemo mi u našu polugodišnjicu. Ma što drugi mislili. Dani prolaze, a mi smo još tu. Prošireni za dva mačka - napisala je ponosno Vjekoslava te dodala: "Ljubavi moja, nek' ti je najsretniji! Sve ti cvalo, dušo duše moje", ponosno je napisala svom mlađahnom dečku.

Podsjetimo, voditeljica emisije "Zagrljaj ljepote" u svibnju je javnosti otkrila kako je u vezi s mladim glazbenikom, inače bivšim natjecateljem reality showa "Superpar", a koji se emitirao na RTL-u. "Jesmo, zajedno smo. Slučajno smo se upoznali na snimanju. Bio je kod mene u emisiji. I eto, dogodilo se. Sve je to još friško, ali je i meni i njemu nešto novo" izjavila je Vjekoslava za 24sata. Par je na društvenim mrežama podijelio video snimku s tog susreta krajem ožujka.

Severina: 'Znala sam da me čekaju prijetnje, da će se svatko tko misli da je veći vjernik ili Hrvat naći prozvanim'
1/33

"Zajedno smo malo više od mjesec dana, još se tražimo. Ali jako nam je lijepo, družimo se" dodala je voditeljica. Njihovi Instagram profili obiluju zajedničkim fotografijama koje svjedoče o čestim druženjima. "Ja idem često tamo gdje on svira. Imamo puno planova, i privatnih i poslovnih. Sve drugo nam je manje važno" priznala je tada voditeljica.

Valja napomenuti da se Vjekoslava 2017. godine vjenčala s beogradskim poduzetnikom Željkom Vasićem. Nedavno su kružile glasine o njihovom razvodu zbog izostanka zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, što je naposljetku i potvrđeno. Antonio, Vjekoslavin novi partner, sudjelovao je u 'Superparu' 2021. godine sa svojom tadašnjom djevojkom Silvijom Pokrajac.

Dragan Mićanović: 'Uznemiren sam onime što se događa u Srbiji, nijem pred činjenicom koliko duboko možemo pasti'
1/19

U emisiji su se predstavili kao energičan i kompetitivan par, a njihova veza trajala je godinu i pol prije ulaska u show. Njihov odnos opisivan je kao strastven i pun iznenađenja, no nakon završetka emisije su prekinuli, što je Silvija potvrdila putem društvenih mreža. Antonio je svojevremeno svirao klavijature u bendu 'Barabe', a trenutačno nastupa sa svojim vlastitim sastavom. Osim toga, Vjekoslava i ima kćer Mateju rođenu 1996. godine.
Ključne riječi
Antonio Marić vjekoslava bach voditeljica veza showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još