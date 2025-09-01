FOTO Naša voditeljica objavila fotku iz kreveta s 25 godina mlađim dečkom! Slave pola godine ljubavi

Voditeljica Vjekoslava Bach (52) i njezina 25 godina mlađi partner, glazbenik u usponu Antonio Marić (27) imali su poseban razlog za slavlje. Naime, ovaj nekonvencionalan par proslavio je pola godine svoje veze, ali su isto tako proslavili i Antonijev rođendan čime se zgodna crnka pohvalila na Instagramu.

Tako je svima pokazala fotografiju na kojoj pozira s dečkom, a društvo u krevetu su im pravila i dvije mačke. - Kad imaš onog jednog posebnog... Za sebe. Malo po malo, idemo mi u našu polugodišnjicu. Ma što drugi mislili. Dani prolaze, a mi smo još tu. Prošireni za dva mačka - napisala je ponosno Vjekoslava te dodala: "Ljubavi moja, nek' ti je najsretniji! Sve ti cvalo, dušo duše moje", ponosno je napisala svom mlađahnom dečku.

Podsjetimo, voditeljica emisije "Zagrljaj ljepote" u svibnju je javnosti otkrila kako je u vezi s mladim glazbenikom, inače bivšim natjecateljem reality showa "Superpar", a koji se emitirao na RTL-u. "Jesmo, zajedno smo. Slučajno smo se upoznali na snimanju. Bio je kod mene u emisiji. I eto, dogodilo se. Sve je to još friško, ali je i meni i njemu nešto novo" izjavila je Vjekoslava za 24sata. Par je na društvenim mrežama podijelio video snimku s tog susreta krajem ožujka.

"Zajedno smo malo više od mjesec dana, još se tražimo. Ali jako nam je lijepo, družimo se" dodala je voditeljica. Njihovi Instagram profili obiluju zajedničkim fotografijama koje svjedoče o čestim druženjima. "Ja idem često tamo gdje on svira. Imamo puno planova, i privatnih i poslovnih. Sve drugo nam je manje važno" priznala je tada voditeljica.

Valja napomenuti da se Vjekoslava 2017. godine vjenčala s beogradskim poduzetnikom Željkom Vasićem. Nedavno su kružile glasine o njihovom razvodu zbog izostanka zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, što je naposljetku i potvrđeno. Antonio, Vjekoslavin novi partner, sudjelovao je u 'Superparu' 2021. godine sa svojom tadašnjom djevojkom Silvijom Pokrajac.

U emisiji su se predstavili kao energičan i kompetitivan par, a njihova veza trajala je godinu i pol prije ulaska u show. Njihov odnos opisivan je kao strastven i pun iznenađenja, no nakon završetka emisije su prekinuli, što je Silvija potvrdila putem društvenih mreža. Antonio je svojevremeno svirao klavijature u bendu 'Barabe', a trenutačno nastupa sa svojim vlastitim sastavom. Osim toga, Vjekoslava i ima kćer Mateju rođenu 1996. godine.