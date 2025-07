FOTO Naša popularna misica potvrdila nam vezu s uspješnim menadžerom, nakon razvoda ponovno uživa u ljubavi

Bivša Miss Universe Hrvatske i danas PR stručnjakinja, Ivana Delač, sretno je zaljubljena, a 'službena' potvrda stigla je danas na društvenim mrežama. Naime, Ivana je na Instagramu objavila fotografije s popularnog grčkog otoka Santorinija, gdje joj društvo pravi njezin višegodišnji partner, Slobodan Brezak, menadžer tvrtke Beuerfeind koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala. Zagrljeni su pozirali za fotografiju uz predivan pogled na Egejsko more, dok u opisu objave stoji: - Neki trenuci su prelijepi da bi ih skrivali. Uživanje u Grčkoj s mojim najdražim koji svaki trenutak učini nezaboravnim. - napisala je Delač u emotivnoj poruci.

Večernji list je zbog prve fotografije s novim partnerom kontaktirao jednu od najpoznatijih hrvatskih misica te nam je potvrdila ovu njihovu lijepu priču. - Otok je prekrasan, Oia, Fira, Imerovigli... Zalazak sunca kod svjetionika na jugozapadnoj strani otoka oduzima dah. Ne sjećam se kad sam ikad baš svaki dan bila u mogućnosti gledati zalazak sunca kakav pruža caledra. Perissa ima prelijepu pješčanu plažu od crnog vulkanskog pijeska - kazala nam je poduzetnica, voditeljica i bivša misica Ivana Delač koja priprema i 17. Riječke stepenice koje će se održati 29. kolovoza.

Inače, par se nedavno pojavio na događaju kojeg organizira časopis Story. PR stručnjakinja tom je prilikom odjenula svečanu ljubičastu haljinu s visokim prorezom, a Brezak je pokazao eleganciju u tamno sivom odijelu. Podsjetimo, bivša misica od prvog supruga se rastala prije šest godina nakon 13 godina braka, a jednom je prilikom priznala da je opet sretno zaljubljena. - Sretno sam zaljubljena već eto nekoliko mjeseci. Neću puno otkrivati osim da sam sretna, ispunjena i blagoslovljena. Imam iza sebe trinaestogodišnji brak i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što odgovara mom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života - iskreno je priznala prije dvije godine u IN magazinu.

Pričala je i o svojim zdravstvenim tegobama i problemima s kralježnicom i otkrila kako joj je dijagnosticirana i endometrioza. - Dijagnosticirana mi je endometrioza s kojom se, eto bori sve više žena i to ne smije biti tabu tema zato što je to jako bolno i zato što se može dijagnosticirati i zato što se može sanirati. Bila sam u Bjelovaru kod doktorice Jug na magnetskoj rezonanciji, čekam rezultate, a onda ću vjerojatno u Petrovu bolnicu u razgovor s ginekolozima i kirurzima što dalje s tim - istaknula je Delač u razgovoru.

Par mjeseci kasnije otkrila je da se uspješno nosi s bolešću: - Dobro sam bez obzira na probleme koje sam imala. Imam osjećaj da je taj period iza mene. Dugo nisam imala neki loš dan, čak šest mjeseci. Ali najgore bi mi bilo u periodima mjesečnice, onda zbilja ne bi mogla normalno funkcionirati, premda gotovo nijednoj ženi nije ugodan taj period - rekla je tada Ivana u razgovoru za Story.

Ivana je pobijedila na izboru za Miss Universe 2003. godine i nakon toga predstavljala je Hrvatsku na svjetskom izboru koji je bio održan u Panami. Nakon osvojene titule Miss Universe Hrvatska Ivana je diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu, a pojavila i na malim ekranima i to 2005. godine kada je na HRT-u bila dio sportske redakcije i emisije Studio F1 koja prati Svjetsko prvenstvo u Formuli 1.

Nakon toga uslijedio je angažman na radio Ciboni gdje je Ivana uređivala i vodila showbizz emisiju Celebrite. Iza nje su brojni odrađeni projekti i voditeljski angažmani na modnim manifestacijama, a posljednji angažman joj je dio Direkcije izbora Miss Universe Hrvatske gdje radi kao direktorica odnosa s javnošću i organizatorica je i modnog događanja Riječke stepenice.