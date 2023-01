Bivša misica Ivana Delač: Dijagnosticirana mi je endometrioza i to ne smije biti tabu tema

Bivša Miss Universe Ivana Delač od prvog supruga se rastala prije četiri godine nakon 13 godina braka, a sada je opet sretno zaljubljena.

- Sretno sam zaljubljena već eto nekoliko mjeseci. Neću puno otkrivati osim da sam sretna, ispunjena i blagoslovljena. Imam iza sebe trinaestogodišnji brak i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što odgovara mom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života - iskreno je priznala u IN Magazinu. Pričala je i o svojim zdravstvenim tegobama i problemima s kralježnicom i otkrila kako joj je dijagnosticirana i endometrioza.

- Dijagnosticirana mi je endometrioza s kojom se, eto bori sve više žena i to ne smije biti tabu tema zato što je to jako bolno i zato što se može dijagnosticirati i zato što se može sanirati. Bila sam u Bjelovaru kod doktorice Jug na magnetskoj rezonanciji, čekam rezultate, a onda ću vjerojatno u Petrovu bolnicu u razgovor s ginekolozima i kirurzima što dalje s tim - istaknula je Delač u razgovoru.

Ivana je pobijedila na izboru za Miss Universe 2003. godine i nakon toga predstavljala je Hrvatsku na svjetskom izboru koji je bio održan u Panami. Nakon osvojene titule Miss Universe Hrvatska Ivana je diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu, a pojavila i na malim ekranima i to 2005. godine kada je na HRT-u bila dio sportske redakcije i emisije Studio F1 koja prati Svjetsko prvenstvo u Formuli 1.

Nakon toga uslijedio je angažman na radio Ciboni gdje je Ivana uređivala i vodila showbizz emisiju Celebrite. Iza nje su brojni odrađeni projekti i voditeljski angažmani na modnim manifestacijama, a trenutno je dio Direkcije izbora Miss Universe Hrvatske gdje radi kao direktorica odnosa s javnošću i organizatorica je i modnog događanja Riječke stepenice.

