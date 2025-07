Jedinstveni glazbeni spektakl stiže u Zagreb: 'Energija Tine Turner nam je svima potrebna, njena glazba je bezvremenska'

Simply The Best Rock Symphony koncertna je posveta istinskoj glazbenoj ikoni Tini Turner, jednoj od najpopularnijih i najuspješnijih rock-pjevačica svih vremena koja je prodala gotovo 200 milijuna albuma i osvojila čak 8 Grammyja. Nakon što su nastupali diljem Europe, gledat ćemo ih i na koncertu 23. rujna u KD Vatroslav Lisinski. Ulaznice za ovaj spektal možete nabaviti putem linka https://www.lisinski.hr/hr/ dogadanja/simply-the-best- rock-symphony-symphonic- hommage-to/. Glavna pjevačica Juliana Vincan donosi iznimnu interpretaciju Tinine energije i glasa, uz maestralnu podršku pratećih vokala, rock-benda i 24 člana simfonijskog orkestra. Kao poseban gost nastupit će Dino Jelusić, jedan od najmoćnijih rock vokala današnjice. Julijana nam je u razgovoru otkrila više o ovom projektu.

Kako je došlo do ideje za "Simply the Best Symphony" u Lisinskom i što publika u Lisinskom može očekivati od ovog nastupa? Projekt Simply the Best – Rock Symohony nastao je još u kolovozu 2023. Prvi koncert održan je na Trgu slobode u Zrenjaninu. Bio je to veliki koncert koji je privukao iznimno velik broj posjetitelja. Od samog početka ideja je bila da ovaj projekt, pravi scensko-glazbeni, simfonijski spektakl, posvetimo kraljici rocka Tini Turner, te da ga izvodimo diljem Europe i izvan nje. Naravno, na toj karti bio je i Zagreb, odnosno slavni Lisinski, bez kojeg se ovaj spektakl jednostavno nije mogao zaobići. Ove godine se to konačno i ostvaruje, i s velikim uzbuđenjem očekujemo taj nastup. Publiku očekuju najveći Tinini hitovi u simfonijskim aranžmanima. Posebnu poslasticu predstavljaju i njezini poznati dueti, koji daju osobitu dinamiku programu, kao i nastupi pratećih vokala s posebno osmišljenim koreografijama, koje je osmislila jedna naša poznata koreografkinja. Cijeli koncert, iako u simfonijskom formatu, izuzetno je dinamičan, energičan, razigran i zabavan – pravi spoj rocka i simfonije. Iako su slični događaji već viđeni, prema mojim saznanjima, ovo je jedini simfonijski projekt na svijetu posvećen isključivo Tini Turner i njezinom opusu. Ovaj spektakl u cijelosti slavi njezin rad i ostaje joj stopostotno posvećen.

Kako izgleda suradnja s filharmonijom i što simfonijski aranžmani donose pjesmama Tine Turner? Pjevam od 14. godine i imala sam zaista priliku pjevati na različitim mjestima – od onih najmanjih, gdje nastaje prava intimna atmosfera i energija s publikom se odmah osjeti, pa sve do najvećih pozornica. Kroz razne projekte prolazila sam kroz doista fantastična mjesta i prostore, te imala priliku osjetiti raznolikost publike. Posebno bih istaknula da sam u svim tim fazama surađivala s različitim sastavima, no suradnja sa simfonijskim orkestrom je posebno zahtjevna i kompleksna – na pozornici je tada oko 40 ljudi, što donosi osjetno veću odgovornost. Vrlo mi je važno voditi računa o svakom detalju, a to donosi i određeni pritisak. Ipak, to je ujedno i najljepši dio mog posla. Suradnju s filharmonijom iznimno volim, a pjesme Tine Turner u simfonijskim aranžmanima dobivaju posebnu punoću i magiju. Nakon što sam se navikla na taj zvuk, često mi kasnije i nedostaje – zaista jako volim zvuk orkestra.

Kada ste prvi put odlučili pjevati pjesme Tine Turner i što vas je privuklo njezinoj glazbi? Oduvijek sam bila u glazbi. Počela sam još kao dijete kroz nižu glazbenu školu, gdje sam svirala klavir i učila solo pjevanje. Iako moj početak nije bio tipično rokerski, vrlo rano sam osjetila da me privlače i rock žanrovi, pa sam, vođena znatiželjom i ljubavlju prema glazbi, krenula tim putem koji mi je donio novo, uzbudljivo iskustvo. Moja glazbena priča postala je ozbiljnija kad sam potpuno zakoračila u svijet muzike. Isprobala sam opersko pjevanje, ali vrlo brzo sam shvatila da me posebno privlači energija hard rocka i metala. Tina Turner je, naravno, bila neizostavna – njezina glazba i nastupi uvijek su bili dio mog repertoara, još otkako sam započinjala svoju ozbiljniju karijeru. Kroz razne sastave, tijekom godina, uvijek sam iznova izvodila pjesme Tine Turner. Svi su primijetili da mi njezine pjesme posebno leže – publika bi često tražila da otpjevam njezinu "River Deep – Mountain High“, komentirajući kako podsjećam na nju glasom i interpretacijom. Gotovo svaki nastup uz njezine pjesme izazivao je posebnu reakciju publike – mnogi bi vadili telefone i snimali dijelove nastupa, što mi je i profesionalno i osobno jako puno značilo. Zanimljivo je da su mi mnogi, osim vokalne sličnosti, komentirali i fizičku te energetsku sličnost s Tinom – način plesa, stav na pozornici, pa čak i određene crte lica i držanje. Sve to mi je činilo dodatni izazov, ali istovremeno se pokazalo nevjerojatno prirodnim – kao da mi njezin način pjevanja i scenska energija prirodno odgovaraju. Moja povezanost s Tinom Turner traje godinama; njezine pjesme i glazbena energija snažno su utjecale na mene kao izvođača i oblikovale moj scenski identitet. Ući u njezin svijet bilo je izazovno, ali istovremeno je to proces koji mi donosi veliko zadovoljstvo i prepoznavanje publike.

Koja je vaša osobna povezanost s Tinom Turner i postoji li neka njezina pjesma koja vam je posebno prirasla srcu? Kada pomislim na Tinu Turner, prve asocijacije su energija, vatra, životnost njezinog stila – nevjerojatna moć koju nosi u pokretima, u glasu i u cijelom svom nastupu. Sjećam se kako sam je još ranije gledala i pjevala njezine pjesme; uvijek je zračila tom posebnom, snažnom energijom. Nekako je neuhvatljiva, gotovo poput ruže koja ima nevjerojatnu snagu. Tina je žena koja je prošla kroz brojne izazove i probleme u životu – nasilje, zlostavljanje, gubitak sigurnosti – no ipak je imala snage i volje izaći iz takvog lošeg odnosa i sačuvati isključivo svoje ime i umjetnički identitet, Tina Turner, odbacivši sve drugo radi svoje slobode. Njezin život i djelovanje prava su inspiracija, osobito ženama. Mnoge žene pronašle su snagu kroz njezin primjer i način na koji je preokrenula svoj život i osobnost. Gracija koju nosi nije samo u glasu ili plesu, nego u toj jedinstvenoj kombinaciji svježine, snage i energije koja traje i danas. Njezina glazba i nastupi su bezvremenski, a utjecaj koji je ostavila na povijest glazbe je ogroman – ona je simbol snage i otpornosti. Iako nisam osobno prošla kroz toliko velike životne probleme, svi mi doživljavamo uspone i padove i ponekad nam treba ta dodatna energija koja će nas pogurati. Tina Turner upravo to pruža, posebno ženama, i zato njezina snaga ostaje vječna i neizbrisiva u glazbi i životu.

Možete li nam otkriti nešto o kostimima i perikama koje ćete nositi na koncertu u Lisinskom? Inspiriraju li vas originalni kostimi Tine Turner? Vizualni identitet na koncertima Tine Turner jednako je važan kao i zvučni doživljaj. Ako bi svi izvođači samo stajali na sceni, izgubila bi se karakteristična energija i spektakl po kojem je Tina poznata – to jednostavno više ne bi bila ona. Puno smo radile s koreografkinjom, redateljem i cijelim timom, uloživši mnogo razmišljanja, vježbanja i osmišljavanja svakog detalja nastupa. Tijekom nastupa nosim desetak kostima, odnosno replika outfita inspiriranih Tinom Turner, a svaki je kostim pažljivo izrađen kako bi bio autentičan i što sličniji originalima. Poseban naglasak je na čuvenoj čupavoj Tininoj perici – iako možda nisam potpuno ista kao Tina, ta frizura, kao i prepoznatljivi nokti, postali su njezin zaštitni znak. Zanimljivo je što je mnoge od svojih perika sama izrađivala, što me dodatno inspiriralo da pronađem odgovarajuću periku i da se sama potrudim oko izgleda koji je vjeran izvorniku. Kada se spoje pokret, koreografija, pjevanje i kostimi, nastaje pravi scenski doživljaj, nešto što nitko ne želi propustiti. Bez svega toga, ne bi bilo moguće prenijeti energiju, dinamiku i autentičnost koja je oduvijek krasila Tinu Turner.

Radite li i druge projekte osim ovog? Imate li i svoje pjesme? U posljednje vrijeme uz razne tribute i simfonijske projekte, osobito mi je drag moj vlastiti projekt Playade, koji razvijam od 2019. godine. Ovu glazbenu priču čini duo ili trio sastav s harfom – najčešće je to harfa i vokal, uz dodatke poput kontrabasa ili bas gitare, perkusija ili Roland pedale. Upravo ta kombinacija instrumenata daje svakom nastupu poseban, drugačiji pečat pa je Playade projekt i nastao s idejom da bude raznolik i intiman. Najviše smo nastupale u koncertnim dvoranama, kulturnim centrima, općinama, pa čak i na događanjima ambasada i korporacija. Ta “tajna” grupa uvijek je djelovala u nešto drugačijem okviru u odnosu na mainstream scene, a zbog specifične situacije u Srbiji trenutno ima manje nastupa. No, veseli me što sada pripremamo obrade pjesama Vlade Divljana i Dade Topića, za što imamo njihovu službenu dozvolu. U planu je oko 4–5 pjesama Vlade Divljana i četiri Dade Topića u našim aranžmanima, što mi je posebno drago. Naravno, razvijam i vlastitu autorsku glazbu.

Trenutno pripremam još četiri autorske pjesme, ali život i okolnosti ponekad uspore proces pa ne ide uvijek sve kako bih željela. Ipak, godinama paralelno radim na vlastitim stvarima, a do sada sam pod svojim imenom objavila jednu pjesmu s kojom sam sudjelovala na izboru za pjesmu za Euroviziju 2022. Zanimljivo, tada su u mom timu bile i djevojke iz grupe Playade, ali sam odlučila da pjesma ipak izađe pod mojim imenom kako bi ostala upisana kao moj prvi samostalni singl. Stil autorskih pjesama razlikuje se od izraza grupe Playade. Bio je nešto rokerskiji i drugačiji od prepoznatljivog zvuka tog sastava, ali mi upravo ta raznolikost donosi dodatnu kreativnu slobodu i motivaciju.