NEDJELJOM U 2

Stanković najavom nove gošće zaintrigirao gledatelje: 'Tko god da je, već mi se sad sviđa'

Beograd: Aleksandar Stanković predstavio je svoju novu knjigu "F 32" u Knjižari Delfi SKC
15.04.2026.
u 08:42

U vođenju kompanije vodi me čisto majčinska odgovornost, a to je da tuđoj djeci ne činim ono što ne bih htjela da drugi čine mojoj djeci i unucima. Naravno da ćemo je pitati kako u kapitalizmu pomiriti majčinske osjećaje i profit", zaključili su objavu naslovljenu "Majčinska odgovornost", stoji u objavi koja je odmah dobila brojne komentare gledatelja

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim mrežama najavio je novu emisiju objavom koja je zaintrigirala gledatelje.  “U nedjelju imamo zanimljivu gošću. Već godinama uspješno vodi proizvodno poduzeće s više od 500 zaposlenih, a poslovna politika joj je ovakva:

‘U vođenju kompanije vodi me čisto majčinska odgovornost, a to je da tuđoj djeci ne činim ono što ne bih htjela da drugi čine mojoj djeci i unucima. Naravno da ćemo je pitati kako u kapitalizmu pomiriti majčinske osjećaje i profit”, zaključili su objavu naslovljenu “Majčinska odgovornost”, stoji u objavi koja je odmah dobila brojne komentare gledatelja. 

“Dobar stav. Ne moramo ga nužno nazvati majčinski pristup vođenja tvrtke. Dovoljno je da je poduzetnik nekada bio i radnik pa da se sjeti kako se prema njemu ophodio poslodavac. Što je bilo u redu, a što nije. Bila sam na obje strane, na prvoj stepenici mi je bilo uskraćeno pravo na godišnji odmor. Rekla sam ok, ali sam i zapamtila da smo ljudi i da može bolje. To mi je bio orijentir za poduzetništvo i nisam požalila. Princip je ‘stani u tuđe cipele’. Za bolje društvo, bilo bi nam bolje da tome svi težimo”, napisala je gledateljica.

“Tko god da je, već mi se sad sviđa! I drugi poslodavci znaju spomenuti svojim radnicima da je firma kao jedna obitelj. Samo nažalost, to su disfunkcionalne obitelji. Jednima sve, a ostalima mrvice. Neki su vikendom slobodni, a ostali rade”, još je jedan komentar. “Mislim da znam o kome se radi, Snježana Köpruner. Fenomenalna sugovornica, i ja sam radila intervju s njom, poduzetnica u pravom smislu te riječi i poslodavac”, jedan je od komentara. No, bilo je i onih koji nemaju dobra iskustva s obiteljskim tvrtkama. 

"Prije 20 godina radila sam u jednoj takvoj "obiteljskoj" firmi trgovina je bila u pitanju i nikad gori poslodavac nisu bili.. U toj obitelji svatko se držao šef, neorganizirani, zbunjeni, lažni i nakraju ostali dužni i meni i mojoj pokojnoj kolegici... Ne treba generalizirati ALI dvaput treba razmisliti da li ćete raditi u nekoj obiteljskoj firmi...". napisala je gledateljica. 

