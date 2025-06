FOTO Naš rukometni reprezentativac sklopio crkveni brak sa suprugom Austrijankom, suigrači užarili atmosferu

Godinu dana nakon civilnog vjenčanja, novi kapetan rukometne reprezentacije Ivan Martinović i njegova supruga Miriam izrekli su sudbonosno "da" i pred Bogom. Raskošno svadbeno slavlje održano je proteklog vikenda u austrijskom gradiću Bad Vöslau, južno od Beča, a sretni mladenci podijelili su najljepše trenutke s brojnim uzvanicima i pratiteljima na društvenim mrežama.

Sudeći po snimkama, atmosfera na svadbi bila je uzavrela. Za to su zaslužni Martinovićevi suigrači iz reprezentacije, među kojima su bili Domagoj Duvnjak, Igor Karačić i Zvonimir Srna, ali i tamburaški sastav Merak. Posebnu euforiju izazvao je hit "Ne zovi mama doktora", zbog kojeg su se poznati rukometaši popeli na stolce i zapjevali iz svega glasa. Za prvi ples mladenci su odabrali romantičnu pjesmu "A Sky Full of Stars" grupe Coldplay.

Podsjetimo, desni vanjski hrvatske rukometne reprezentacije i lijepa Austrijanka na svojim su društvenim mrežama podijelili fotografije s ceremonije vjenčanja održane sredinom lipnja ove godine. - Upravo vjenčani! Građansko vjenčanje, 15. 6 2024. - napisali su u opisu objave na Instagramu Ivan i Miriam. U galeriji fotografija s raskošne ceremonije vidimo novopečene supružnike u prisnom izdanju. Pritom su za ovaj poseban dan odjenuli svečane kombinacije. Martinović je nosio sivo odijelo s crnom kravatom, a na reveru je imao veliku bijelu ružu. Mladenka se odlično uskladila s bijelom vjenčanicom koju je iskombinirala s dugačkim velom i buketom bijelih ruža. Nakon što su izgovorili sudbonosno 'da' mladenci su razmijenili strastvene poljupce, a zatim su pozirali u društvu vjenčanih kumova. Fotografije možete vidjeti u objavi ispod.

Inače, ceremonija se održala na jugu Beča, u malenom i bajkovitom selu Weinort Sooss kojeg karakterizira obilje vinograda i vinarija. Ivan je svoju odabranicu zaprosio uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a čestitke su pljuštale sa svih strana, uključujući i klupske kolege.

Martinović je rođen u Beču, a već godinama je u vezi s Austrijankom Miriam, koju je i zaprosio prije dvije godine. Inače, Miriam je Ivanu velika podrška još od početka karijere. Od treninga do utakmica, ona ga uvijek vatreno bodri, a par je zajedno osam godina. Uz brojne fotografije s rukometnih terena, Ivan često na Instagramu objavljuje privatne trenutke s Miriam. Ona je također sportašica, trenirala je odbojku, no čini se da je zbog ozljede prestala trenirati. Ivan i Miriam žive u Njemačkoj, no na ljeto zajedno dolaze u Hrvatsku na more.