Objavljene nominacije za osmu Glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off!

Više od 100 glazbenih novinara i urednika iz najznačajnijih hrvatskih medija udružilo je snage kako bi odabralo najbolje izvođače, albume, pjesme i koncerte iz 2025. godine, potvrđujući još jednom Rock&Off kao nagradu koja cijeni autentičnost i umjetnički iskorak. Objavom nominacija službeno počinju pripreme za osmu dodjelu Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, a najuzbudljiviji tulum domaće glazbene scene sve je bliže!

U kategoriji Albuma godine snage će odmjeriti: Boutique Pop, Vol. 1 - Mayales, Carstvo Mediterana - BluVinil, Komad neba - ManGroove, Masters Of Afters - ABOP, Medzotermina - Mimika Orchestra, Summer is Over - LHD i Sve isto kao svaki put do sad - Tidal Pull. Za Pjesmu godine nominirani su: Gužva - Porto Morto, Hostesa - Mayales, Moja jedina - Goran Bare, Tajna - ManGroove feat. Zbor Izvor, Vodi me na put - Tidal Pull, Zamisli – Josipa Lisac i Zwei Kilo Zucker - ABOP.



Gradske Bitange, Maali, Maja Rivić, Smrdljivi Martini i Svibanj bore se za titulu Velikog praska godine. Svi nominirani u ovoj kategoriji imat će priliku otići na Rock&Off Tour ove godine. Baby Lasagna, Chui, IDEM, M.O.R.T., Mayales, Nemeček i PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS odmjerit će snage u kategoriji Koncertnog izvođača godine, a slijede i nominacije po žanrovima. Let 3, LHD, M.O.R.T, Smrdljivi Martini i Tidal Pull natječu se za titulu Rock&Off izvođača godine, a Baby Lasagna, BluVinil, Maali, ManGroove ili Mayales bit će Pop&Off izvođač godine. U Rap&Off svijetu u utrku ulaze Grše, Hiljson Mandela, Kandžija, Peki i Vojko V, dok se za Jazz&Off statuu bore Chui, Ivan Kapec 5tet, Maja Rivić, Mimika Orchestra i Valerija Nikolovska.

