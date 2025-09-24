FOTO Nakon bolnog prekida naša glumica pojavila se u javnosti! Ondje je bila i Sanja Doležal koju dugo nismo vidjeli

Na pozornici su gostovale četiri posebne žene: Tihana Harapin Zalepugin, Sanja Doležal, Mia Kovačić i Katarina Baban, koje su s publikom podijelile svoje osobne priče, stavove i iskustva.

Tihana Harapin Zalepugin otkrila je kako je u svojoj karijeri organizirala turneje za Nove fosile, prisjetivši se tog razdoblja s osmijehom i svega što je prošla sa Sanjom. Otkrila je kako je u mladosti imala želju povećati grudi, no kada je shvatila da je svog supruga osvojila prirodna, od toga je odustala. Danas, sa 74 godine, izgleda odlično i prirodno, a njezini mali rituali uključuju pramenove u kosi i mast za usne. Na pitanje boli li se starenja odgovorila je „Ne bojim se. Uživam u svakom trenutku i živim danas, a ponekad malo planiram sutra.“ Kaže da pije jabučni ocat razrijeđen s vodom te se ne opterećuje previše s time što je „zdravo“, a što „nezdravo“. Na pitanje što bi sebi poručila s 30 godina odgovorila je „dozvolila bih si da odem u disko“.

Mia Kovačić naglasila je kako zna da je rijetkost biti potpuno prirodan, osobito u današnje vrijeme. Smatra da je možda balkanski mentalitet taj koji nas tjera da sve što ulažemo u sebe mora biti vidljivo, pa zato mnogi posežu za estetskim zahvatima. Sama se oslanja na jednostavne i prirodne metode pa tako od mekinja radi masku za lice. „Sebi s dvadeset godina poručila bih da nikako ne čupam obrve“ dodala je kroz smijeh. Rekla je i da se ne boji starenja, nego više nemoći.

Male prirodne kozmetičke trikove s publikom je podijelila Sanja Doležal. Ispričala je kako umjesto kupovnog dezodoransa koristi prirodnu alternativu, sodu bikarbonu, a kao trik za izbjeljivanje zubi također koristi sodu s limunom. Otkrila je i da je s dvadeset godina htjela napraviti grudi, no u to vrijeme nije bilo toliko plastičnih kirurga niti se toliko pričalo o tome. Da je tada bilo drugačije možda bi se i odvažila, ali danas je zadovoljna sobom i svojim tijelom te sigurno to ne bi napravila. Naglasila je da je za ljepotu najvažnije samopouzdanje. „Šezdesete su mi donijele to da ne više ne moram ništa što ne želim“ rekla je Sanja te dodala kako uživa u svojim godinama, ali i da bi mlađoj sebi poručila da ranije krene trenirati.

Katarina Baban govorila je o iskustvima iz glumačkog svijeta pa se prisjetila i svoje uloge u seriji Crno-bijeli svijet, u kojoj je utjelovila Sanju. Otkrila je da čim dođe doma nakon cijelog dana snimanja prvo skine cipele, a onda odmah trči skinuti šminku. Iskreno je priznala da bi lagala kada bi rekla da se ne boji starenja, jer u njezinom poslu uvijek dolazi neka mlađa, ljepša i nova glumica. Kada je riječ o estetskim korekcijama, istaknula je da svatko sa sobom slobodno može raditi ono što želi. Njezina večernja rutina svodi se na kremu za lice i čašu vina. Više ju brinu filteri na Instagramu, jer ljudi često izgledaju potpuno drugačije uživo i na društvenim mrežama, a zabrinuta je i zbog toga kako takvi trendovi utječu na djevojčice. „Na Instagramu sve žene izgledaju isto, a mladim curama treba objašnjavati da je svaka lijepa na svoj način,“ zaključila je.

Na kraju večeri sve su se složile kako je prava higijena zapravo vrlo jednostavna, a to su voda, sapun, pranje zubi i kose. Ti temelji su puno važniji od estetskih korekcija. Nova sezona Ženske priče otvorena je u veselom i emotivnom tonu, a publika je, kao i uvijek, nagradila gošće velikim pljeskom. Rođendanska atmosfera i iskreni razgovori pokazali su zašto ovaj show već 13 godina privlači brojne obožavatelje.