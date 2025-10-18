Naši Portali
GOST BIO EDO MAAJKA

FOTO Moćni Mayalesi u punom klubu Peti Kupe! Ovo je početak turneje 'Tour de Pop' u velikom stilu

Foto: Filip Bušić
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
18.10.2025.
u 16:30

Kultni Mayalesi sinoć su u rasprodanom klubu Peti Kupe održali koncert koji će ostati zapamćen kao jedan od najboljih u njihovoj karijeri. Turneja "Tour de Pop" započela je u velikom stilu!

Mayalesi Petar Beluhan, Vlado Mirčeta, Luka Geček, Roni Nikolić, Pavle Mihaljević, Edi Grubišić Cipal, Marin Hrašćanec i Romana Pavliša – na krilima hvaljenog novog albuma "Boutique Pop Vol. 1" stigli su u Peti Kupe za koji se danima tražila karta više. Ovim sold-out koncertom potvrdili su svoj status jednog od najkvalitetnijih bendova domaće glazbene scene, čija glazba osvaja sve generacije.

Večer su otvorili atmosferičnim introm koji potpisuje producent Filip Majdak. Savršen uvod u pjesmu "Odrasti, udaj se", jednim od najblještavijih singlova s novog albuma. Odlično raspoloženi bend i jednako raspoložena publika bili su dobitna kombinacija za nezaboravno glazbeno putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost Mayalesa. Pjesme "Danas smo happy", "Malena", "Hostesa", "Još jedan krug", "Bam bam bam", "Montreal", "Ti dobro znaš o kome pričam" – redale su se jedna za drugom, izazivajući ovacije okupljenih. Bend je bez greške, uigrano i s lakoćom, virtuozno, izveo svaku notu. Intimniji trenuci izmjenjivali su se s onima nabijenima riffovima i snažnom energijom.

Foto: Filip Bušić

Jedan od najemotivnijih trenutaka bila je izvedba pjesme "Još te uvijek mogu", koju je bend posvetio “svima onima koji više nisu s nama” – trenutak za pamćenje, emotivan i dostojanstven. Prvi gost večeri bio je Edo Maajka, dočekan očekivano s ovacijama, koji je s bendom izveo "Bilo je blizu" s aktualnog albuma. Nakon njega, na opće oduševljenje publike, na pozornicu je stupila obožavana Valerija Nikolovska, koja je otpjevala dva klasika benda – "Mogu i sama" i "Simbol za sunce". Koncert je ulazio u svoju završnicu uz "Ja ti mi svi", "Od ljubavi", "Jedan mali dio tebe" – na kojoj je gostovao Kristijan Beluhan – a regularni dio zaokružen je s pjesmom "Virtual Baby".

Naravno, povratak na bis bio je neizbježan. Bend je publiku nagradio s pravim poslasticama: "Roadie", "Ovo je divan dan", "Malena" i "Koliko je stvari ostalo". Savršeno izbalansiran spoj starog i novog, u prepoznatljivom Mayales zvuku, ali s mnogo stila i svježine – ovo je bio koncert o kojem će se još dugo pričati.Uz fantastične izvedbe benda, atmosferu su nadopunili ton majstor Mayalesa Ivan Božanić, a za odličan light bio je zadužen Andrija Santro. Turneja Tour de Pop nastavlja se dalje – publika će Mayalese imati priliku ponovno slušati u Beogradu 4. prosinca i u Splitu 13. prosinca, a uskoro stižu i najave za Šibenik i Zadar.

Foto: Filip Bušić

