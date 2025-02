FOTO Marko Grubnić proslavio rođendan svom psu! Stilist otvorio dušu o povezanosti s njim

Naš popularni stilist 42-godišnji Marko Grubnić na društvenoj mreži Instagram pokazao je kako proslave rođendan ne moraju samo biti rezervirane za ljude. Naime, "modni mačak" je obilježio jubilarni 10. rođendan svog psa, inače pomeranca Caspera. A sudeći prema fotografijama, ovo je bila prava glamurozna zabava. - Sretan rođendan ljubavi moja najslađa... Danas slavimo deset godina najčišće bezuvjetne ljubavi, najveće sreće, najljepših trenutaka i najmekših zagrljaja! Beskrajno sam zahvalan na svakoj sekundi provedenoj s tobom, učinio si moj život najljepšim i posebnim, hvala ti za sve najvoljeniji moj... - napisao je Marko Grubnić ispod fotografije na kojoj pozira s Casperom i slavljeničkom tortom te je dodao:

- Deset ti je godina, a i dalje izgledaš bolje od mene na svim fotkama! Danas slavimo desetljeće punih maženja, avantura i najveće ljubavi! Sretan ti rođendan najvoljeniji moj Casper - napisao je za kraj.

Podsjetimo, modni stilist Marko Grubnić krajem studenog prošle godine dao je veliki intervju za Večernji list. - Pojavio sam se davne 2005. kao stilist koji je radio na spotu Vesne Pisarović "Tako mi nedostaješ" i od tog dana nisam stao s radom. Ne opravdavam se ni ovaj put, ali to što ljudi imaju krivu sliku o meni, djelomično sam i sam kriv. Činjenica je da sam završio dva fakulteta, a uspješnu karijeru napravio na zanimanju za koje čak ne postoji ni škola. Ne trebam priznanja, pogotovo ne u ovoj fazi života, ne trebam ni nagrade, ali želim da ljudi prihvate da sam uspješan poslovni čovjek s ozbiljnom karijerom. Došao sam iz malog mjesta, a ono što sam napravio nije zanemarivo - ispričao nam je Grubnić.

Osvrnuo se i na show "Supertalent" na kojem je radio više sezona. - Odmah na početku moram vas ispraviti i reći da u "Supertalentu" odijevam sve osim Martine Tomčić. Dakle Maju, Davora, Fabijana i voditelje Franu i Igora. "Supertalent" mi je jedan od dražih projekata na kojima radim, a inspiriraju me ljudi, odnosno moji suradnici. Mojoj inspiraciji nema kraja jer su to sve redom ostvareni, uspješni ljudi, čija energija naprosto i mene beskrajno inspirira i pokreće da u svom poslu budem još bolji, najbolji. Ja jako volim ambiciozne i uspješne ljude jer to i mene tjera da budem dio takvog svijeta - između ostalog nam je kazao modno osviješteni Marko koji je na estradi najpovezaniji s Majom Šuput koja mu je ujedno i najbolja prijateljica.

- Kod nas apsolutno nikada nema prepirke, mi smo, kada radimo, surovi profesionalci, a kad se družimo privatno, najbolji smo prijatelji, skoro pa rodbina, tako da se baš osjećamo i vrlo se dobro razumijemo. Zaista nikada nema kod nas prepirki, više bih rekao da si bezrezervno vjerujemo. Ja doslovno znam kako ona diše, ona zna kako ja dišem, a ovo što vi vidite, ove stylinge zadnjih gotovo dvadeset godina, upravo je plod i produkt tog našeg sklada - odgovorio je na pitanje prepire li se s Majom oko modnih kombinacija.

- U šali volim reći da ne postoji javna osoba u Hrvatskoj s kojom ja nisam surađivao ili bar nešto radio jer zaista sam s jako puno ljudi radio. Ali da, kroz život i kroz posao isfiltriraju se neki ljudi koji se beskrajno zavole, s kojima je naprosto lakoća življenja i rada neprocjenjiva. Jedna od njih je i Maja za koju mogu slobodno reći da mi je, osim što mi je najdraža suradnica, apsolutno i najdraža prijateljica s kojom dijelim i dobro i zlo, koja me u potpunosti razumije kao i ja nju. Naša druženja su uglavnom vrlo zabavna i vrlo vesela, puno se smijemo i obožavamo se prisjećati zajedničkih dogodovština iz prošlosti. To je za mene odlika pravog prijateljstva - dodao je, a ostatak intervjua u kojem smo se dotaknuli i mnogih drugih tema pročitajte OVDJE.

