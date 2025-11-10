FOTO Maja Šuput uživa u zagrljaju Šime! Javili se s egzotične destinacije, a svima je za oko zapelo ovo

Pjevačica Maja Šuput iskoristila je pauzu od snimanja showa "Supertalent" za bijeg na egzotičnu destinaciju. Podijelila je galeriju fotografija uz jednostavan opis "Odmor", prikazavši idilične trenutke sa Šimom Elezom iz "Gospodina Savršenog". Njih dvoje uživaju na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na Dubai. Maja blista u dizajnerskim ljetnim kombinacijama, a prisni zagrljaji i osmijesi dok nazdravljaju vinom i uživaju u malim zalogajima jasno pokazuju njihovu međusobnu privrženost i bliskost. Ono što je mnogima zapelo za oko su zaključani komentari na obje objave na Instagramu.

Inače, Elez je u nedavnom intervjuu za Net.hr otvoreno progovorio o svom odnosu s članicom žirija Supertalenta. Naime, u posljednje vrijeme često se spominje njihovo prijateljstvo, Šime tvrdi da imaju vrlo dobar odnos. - Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super. Govorio je i o svom tipu djevojke, ističući da mu je karakter najvažniji:

Foto: Instagram

- Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu - rekao je Šime. Podsjetimo, posljednjih mjeseci dosta se šuškalo da između njega i Maje ima više od prijateljstva.

Priča o navodnoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari". Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom. Unatoč visokim temperaturama tijekom snimanja, Šime je pokazao profesionalizam i izdržljivost, snimajući scene u bazenu pod žarkim suncem. Iako je bilo izazovno, oboje su prošli kroz teške uvjete bez posljedica. Maja je naglasila kako je Šimina energija i karakter ono što je posebno cijenila, ističući da je rad s njim bio pravo zadovoljstvo. Ubrzo nakon toga par je snimljen u zagrljaju na jahti.