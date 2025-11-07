Šime Elez otkrio sve o odnosu s Majom Šuput: 'Sviđa mi se što je jako opuštena'

Šime Elez (27), javnosti poznat kao jedan od najkarizmatičnijih sudionika reality showa Gospodin Savršeni, danas gradi uspješnu karijeru iza kamera. Nakon televizijske avanture okrenuo se novim profesionalnim izazovima, a nedavno je otvorio vlastiti obrt i sve više vremena provodi između Splita i Zagreba. U razgovoru za Net.hr govorio je o poslu, privatnom životu i planovima koji su pred njim. Elez je otkrio da je otvaranje obrta bio logičan korak kojim je pojednostavio poslovanje:

- Obrt sam otvorio kako bih pojednostavio svoje poslovanje i sve u čemu sam se našao. Klijenata je bilo prije obrta i sad su tu, samo nema više posrednika, kazao je. Kako mu posao i putovanja oduzimaju velik dio dana, slobodne trenutke, kaže, nastoji iskoristiti za odmor i druženje:

- S obzirom na to da mi dosta vremena ode i na posao i vožnju na relaciji koju sam već spomenuo, slobodno vrijeme stvarno pokušam preusmjeriti na odmor i stvari koje me opuštaju, a to je provođenje vremena na otvorenom, s meni dragim osobama, u priči s prijateljima – jednostavno, stvarima koje su za mene punjenje baterija. U posljednje vrijeme često se spominje i njegovo prijateljstvo s Majom Šuput. Elez tvrdi da imaju vrlo dobar odnos:

- Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super. Govorio je i o svom tipu djevojke, ističući da mu je karakter najvažniji:

- Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu, rekao je Šime. Podsjetimo, posljednjih mjeseci dosta se šuška o njegovoj romansi s Majom Šuput. Priča o njihovoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari". Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom. Unatoč visokim temperaturama tijekom snimanja, Šime je pokazao profesionalizam i izdržljivost, snimajući scene u bazenu pod žarkim suncem. Iako je bilo izazovno, oboje su prošli kroz teške uvjete bez posljedica. Maja je naglasila kako je Šimina energija i karakter ono što je posebno cijenila, ističući da je rad s njim bio pravo zadovoljstvo. Ubrzo nakon toga par je snimljen u zagrljaju na jahti.