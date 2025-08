Maju Šuput na nastupu pratio 'Gospodin Savršeni', ona mu poručila: 'Šime, ova je za tebe'

Vodička fešta, omiljena ljetna manifestacija u ovom popularnom dalmatinskom turističkom središtu, i ove je godine opravdala sva očekivanja. Vrhunac proslave bio je u jednom tamošnjem klubu, koji je u ponedjeljak bio ispunjen do posljednjeg mjesta, dok su se na pozornici izmjenjivali nastupi puni energije. Glazbena maratonska večer trajala je čak deset sati, a za raspoloženje okupljenih pobrinuli su se Maja Šuput, Connect i Cvija, svaki s prepoznatljivim glazbenim stilom koji je dodatno obogatio raznolik program.

"Energije imate, pjevati znate, plesati znate i nikom se ne žuri kući! Ostajemo do jutra! Očekujem da su ruke u zraku, guza radi lijevo-desno i da radite sve što vole mladi. Večeras slavimo što nismo normalni i što smo živi i zdravi", rekla je publici veselo Maja. Prije izvedbe najnovijeg hita "Nisam ja za male stvari", Maja je poručila: "Šime, ova je za tebe", aludirajući na Šimu Eleza, javnosti poznatog i kao "Gospodin Savršeni", koji se s Majom pojavljuje u spotu pjesme. Šime se tijekom večeri rado fotografirao s obožavateljima i neskriveno uživao u atmosferi, dok je Maja redala svoje najveće hitove poput "Amnezija" i "Djevojačka večer", ne štedeći glas ni energiju.

Najveće iznenađenje večeri bio je nenajavljeni zajednički nastup Maje i Connecta, prvi nakon mnogo godina. Zajedno su izveli svoj kultni duet "Lopove", a publika je uglas pjevala svaki stih.

Podsjetimo, nedavno je Maja Šuput gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu Show². Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam onda stisnula gas – ekskluzivno nam je priznala kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih ni sama ne bi slušala.

S glazbenicom i poduzetnicom razgovarali smo i o njezinim novim projektima koje je realizirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Maja je poznata kao velika radoholičarka pa je tako prije mjesec i pol dana snimila pjesmu "3 i 15", završila snimanje nove sezone omiljenog showa Nove TV "Supertalent", a posudila je i glas za crtani film "Štrumpfovi", i to omiljenom liku Štrumpfete. Zanimljivo je i da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.