FOTO Kakva seks bomba! Pozirala na jahti u kupaćem kostimu koji vrijedi više od godišnjeg odmora

VJEČNO PROPADANJE

Hollywoodska fikcija nas zabavlja, a stvarni simboli našeg identiteta nestaju

Tu sam već posve izgubila interes za film napravljen po dobro poznatoj špranci, no tek sam minutu ili dvije kasnije, nakon što sam bijesno zatvorila kompjuter, shvatila što me tako pogodilo. Bila sam nedavno na Mirogoju i sve što ima veze s grobovima me neugodno podsjeti na to koliko je Mirogoj zapušten.