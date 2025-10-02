FOTO Kako danas izgleda sin Tonyja Cetinskog? Nevjerojatno sliči ocu i živi daleko od Hrvatske

Jedan od najpopularnijih domaćih pjevača, Tony Cetinski, na sceni je prisutan više od tri desetljeća tijekom kojih je izgradio zavidnu karijeru. Iako svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, poznato je da iz prvog braka s Dubrovkinjom Antonelom Butigan ima sina Christiana. Njihova ljubavna priča započela je 1994. godine na izboru za Miss Dubrovačko-neretvanske županije; ona se natjecala, a on je pjevao. Vjenčali su se godinu dana kasnije, no brak nije dugo potrajao. Iz te ljubavi rodio se Christian, koji danas ima 27 godina i već više od desetljeća svoj život gradi u Njemačkoj, daleko od medijske pažnje koja prati njegovog slavnog oca. Christian je u Njemačkoj zasnovao vlastitu obitelj. Oženjen je za suprugu Ninu, koja je Njemica, a 2021. godine postali su roditelji djevojčice Elene, čime je Tony postao ponosni djed. Tada je progovorio o novoj, važnoj ulozi u svom životu te otkrio koliko je ponosan na sina. - Ovo je nešto najljepše što mi se dogodilo u ovo ludo vrijeme. Kristijan će biti divan otac, jednako kao i njegova odabranica majka - izjavio je Cetinski za Večernji list, ističući kako je njegov sin postao otac s 23 godine, pokazavši zrelost i odgovornost.

Iako je odrastao uz oca glazbenika, Christian je odabrao potpuno drugačiji profesionalni put. Svoju strast pronašao je u svijetu tehnologije i inženjerstva. Prema podacima s društvene mreže LinkedIn, studirao je mehatroniku u Berlinu, a danas je zaposlen kao inženjer računarstva u uglednoj njemačkoj kompaniji ibb house of engeneering GmbH. Prije godinu dana, Christian se na društvenim mrežama pohvalio velikim uspjehom - diplomom. Tom prilikom objavio je fotografiju i emotivnu poruku.

- Današnji dan označava kraj bogatog poglavlja i početak novog uzbudljivog putovanja. Noseći ovu diplomu, podsjećam se na kolektivni napor koji ona predstavlja - zajedničke kasne noći, grupni projekti, uzajamnu podršku i prijateljstva koja su se usput izgradila. Ovo nije samo moje postignuće, već i dokaz nevjerojatne zajednice koja je bila dio ovog putovanja. Dok kročimo naprijed u profesionalni svijet, sa sobom ne nosimo samo diplomu, već i neprocjenjive lekcije i iskustva. Ovo je budućnost puna obećanja i potencijala napisao je, zahvalivši se kolegama i prijateljima. Upravo je ta fotografija ponovno pokrenula lavinu komentara o nevjerojatnoj sličnosti s ocem Tonyjem. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, svaka njegova nova objava potvrđuje ono što mnogi ističu - geni su zaista čudo, a Christian je s godinama postao preslika svog oca. Istovremeno, njegova karijera dokaz je da je marljivim radom i obrazovanjem uspio izgraditi vlastito ime u vrlo zahtjevnoj industriji, ne oslanjajući se na očevu slavu.