Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
RADOVI U TIJEKU

FOTO Ida Prester ponovno zgrozila prizorom iz zgrade u kojoj živi: 'Povratak'

Rovinj: Weekend Media Festival, Panel - Trap od vardara pa do triglava
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
06.11.2025.
u 15:46

Poznata pjevačica Ida Prester na Instagramu je podijelila snimku koja je šokirala pratitelje. Prizori iz stubišta zgrade u Zagrebu, gdje živi kao podstanarka, otkrivaju teške uvjete s kojima se nosi već gotovo godinu dana

Domaća pjevačica Ida Prester ponovno je iznenadila pratitelje videom koji prikazuje stubište zgrade u kojoj iznajmljuje stan u Zagrebu. "Glamurozan povratak u Klaićevu", napisala je ironično u Instagram priči uz hashtag #rekonstrukcijskaobnova. Na snimci se može čuti kako pjevačica govori: - Da, to još traje... Rekonstrukcija zgrade još traje - dok se penje po stepenicama trenutno neugledne građevine. Prizor zapravo otkriva nimalo glamuroznu stranu života u centru Zagreba, gdje Ida s obitelji živi kao podstanarka.

Podsjetimo, Ida se s obitelji vratila u Zagreb prije nekoliko godina, nakon što je nekoliko godina provela u Beogradu. Prošle godine pokazala je kako je obnovila fasadu kuće svog djeda, no i dalje živi u podstanarskom stanu u centru Zagreba. Iako radovi na djedovoj kući još uvijek traju, pjevačica i voditeljica trenutačno se suočava s obnovom zgrade u kojoj živi. Naime, zbog oštećenja izazvanih potresom, u zgradi se obnavlja hodnik, a Ida je prisiljena koristiti neuobičajen način izlaska iz stana - mora se saginjati ispod skela kako bi izbjegla ozljede.

Foto: Instagram screenshot

FOTO Prva Hrvatica koja je promijenila spol održala premijernu predstavu u Zagrebu, evo tko je sve došao
Rovinj: Weekend Media Festival, Panel - Trap od vardara pa do triglava
1/51

"Glamurozni izlazak iz našeg stana. Ljudi, kad će ovo gradilište u našem životu završiti?", ispričala je Ida prije nešto više od mjesec dana u svojoj Instagram priči, pokazujući kako se mora sagnuti kako bi izašla iz stana i zaključala vrata.

Pjevačica na svom Instagramu redovito dijeli napredak radova na kući u kojoj planira živjeti sa svojom obitelji. Prije nekoliko mjeseci požalila se na brojne građevinske probleme koji su produžili cijeli proces, od trulih temelja do problema s pronalaženjem radnika. "Već punih dvije godine mučimo se s ovom bauštelom i sve što je moglo poći po krivu – nama se dogodilo“, ispričala je Ida, spominjući truli krov, poplavu izazvanu kišom, uništenu novu stolariju i pouzdane radnike.

FOTO Ida Prester zgrozila javnost izgledom stubišta zgrade u kojoj unajmljuje stan
Rovinj: Weekend Media Festival, Panel - Trap od vardara pa do triglava
1/25

Inače, nedavno su ona i suprug Ivan proslavili 12. godišnjicu braka, no Ida je neočekivano zaboravila na taj važan datum. Podsjetio ju je suprug u jednoj sarajevskoj ćevabdžinici, kada je konobar donio ćevape s papirićem na kojem je pisalo: "Sretna ti 12. godišnjica braka, ljbt muž.“ Ida se nasmijala od srca, priznajući da je potpuno zaboravila na godišnjicu.
Ključne riječi
showbiz renovacija zgrada stan Ida Prester

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja