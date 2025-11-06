FOTO Ida Prester ponovno zgrozila prizorom iz zgrade u kojoj živi: 'Povratak'

Domaća pjevačica Ida Prester ponovno je iznenadila pratitelje videom koji prikazuje stubište zgrade u kojoj iznajmljuje stan u Zagrebu. "Glamurozan povratak u Klaićevu", napisala je ironično u Instagram priči uz hashtag #rekonstrukcijskaobnova. Na snimci se može čuti kako pjevačica govori: - Da, to još traje... Rekonstrukcija zgrade još traje - dok se penje po stepenicama trenutno neugledne građevine. Prizor zapravo otkriva nimalo glamuroznu stranu života u centru Zagreba, gdje Ida s obitelji živi kao podstanarka.

Podsjetimo, Ida se s obitelji vratila u Zagreb prije nekoliko godina, nakon što je nekoliko godina provela u Beogradu. Prošle godine pokazala je kako je obnovila fasadu kuće svog djeda, no i dalje živi u podstanarskom stanu u centru Zagreba. Iako radovi na djedovoj kući još uvijek traju, pjevačica i voditeljica trenutačno se suočava s obnovom zgrade u kojoj živi. Naime, zbog oštećenja izazvanih potresom, u zgradi se obnavlja hodnik, a Ida je prisiljena koristiti neuobičajen način izlaska iz stana - mora se saginjati ispod skela kako bi izbjegla ozljede.

"Glamurozni izlazak iz našeg stana. Ljudi, kad će ovo gradilište u našem životu završiti?", ispričala je Ida prije nešto više od mjesec dana u svojoj Instagram priči, pokazujući kako se mora sagnuti kako bi izašla iz stana i zaključala vrata.

Pjevačica na svom Instagramu redovito dijeli napredak radova na kući u kojoj planira živjeti sa svojom obitelji. Prije nekoliko mjeseci požalila se na brojne građevinske probleme koji su produžili cijeli proces, od trulih temelja do problema s pronalaženjem radnika. "Već punih dvije godine mučimo se s ovom bauštelom i sve što je moglo poći po krivu – nama se dogodilo“, ispričala je Ida, spominjući truli krov, poplavu izazvanu kišom, uništenu novu stolariju i pouzdane radnike.

Inače, nedavno su ona i suprug Ivan proslavili 12. godišnjicu braka, no Ida je neočekivano zaboravila na taj važan datum. Podsjetio ju je suprug u jednoj sarajevskoj ćevabdžinici, kada je konobar donio ćevape s papirićem na kojem je pisalo: "Sretna ti 12. godišnjica braka, ljbt muž.“ Ida se nasmijala od srca, priznajući da je potpuno zaboravila na godišnjicu.