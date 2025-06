VIDEO Ida Prester nije ovako zamišljala renovaciju: Dogodile su nam se sve moguće greške i katastrofe

Voditeljica i glazbenica Ida Prester prije dvije godine je s roditeljima i bratom krenula u renovaciju njihove obiteljske kuće u Zagrebu. U startu planovi nisu krenuli onako kako su zamislili, a sada je Ida na Instagramu objavila video u kojem je otkrila kakve su ih sve muke po renovaciji zadesile. - MUKE PO BAUŠTELI - Već se 2 godine borimo s uređenjem didine kuće, 3 obitelji zajedno: mi, moji roditelji i moj brat. Ideja je bila da živimo svi zajedno pod istim krovom, ali nismo bili spremni za ovoliko problema.. Dogodile su nam se sve moguće greške i katastrofe, u takvom sam stresu da rijetko i objavljujem o našoj baušteli, ali sad se napokon vidi neko svjetlo na kraju tunela, evo vam nekih od naših prvih glavobolja na gradilištu, možda će vam biti korisno da pogledate ako razmišljate o renovaciji. Ili bolje nemojte. Zanima li vas da objavljujem još? Vjerujte da imam HRPU materijala - napisala je Ida u opisu svoje objave, a detalje je istaknula u videu koji je priložila objavi.

Na početku videa otkrila je kako je prva katastrofa koja ih je zadesila bio truli krov. - Iako je krov na prvu izgledao ok, ispostavilo se da je greda trula i da kompletni krov moramo promijeniti. Koliko to košta, bolje da vam ne kažem - govori Ida u videu i ubrzo otkriva i drugu nevolju s kojom su se susreli. - Druga katastrofa; poplava. Čim smo otvorili krov, pala je najveća kiša ikad u Zagrebu, potop. Usred noći kiša je probila ceradu, procurilo je skroz do prizemlja pa smo imali veselu noćnu akciju ispumpavanja vode - ispričala je. Tu nije bio kraj problemima jer sljedeća katastrofa su bili izgaženi prozori.

- Prozori se stavljaju prije fasade, tako smo i mi napravili. Ali nismo računali da će nam radnici gaziti po stolariji. Neki se prozori kasnije nisu mogli ni otvoriti - pokazala je u videu. Četvrti problem je problem s kojim se susreću svi koji trebaju izvoditi radove ovakvog tipa, a to je nedostatak radne snage. - Pripremite se na borbu za svakog radnika. Vjerujem da nema traženije struke trenutačno od zidara, stolara, limara… A kad uspiješ napokon dobiti termin, sretan si, trepćeš samo da ti ne ode - iskreno je rekla Ida.