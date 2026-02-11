FOTO Tko je kći (27) moćnog političara koja je zavela milijardera (70)? U prošlosti je doživjela sramotu

Ova manekenka, autorica i ekonomistica gradi impresivnu karijeru. Nakon što je diplomirala i magistrirala poslovni menadžment i ekonomiju, trenutno radi na doktoratu u New Yorku, gdje i živi. Njezina manekenska karijera uključuje pojavljivanja u prestižnim časopisima poput turskog izdanja Voguea, a kao autorica pisala je za Teen Vogue. U jednom od svojih članaka hrabro je progovorila o vlastitim iskustvima sa seksualnim uznemiravanjem, opisujući kako ju je šef neprimjereno dodirivao dok je radila kao pripravnica.
Ipak, njezina prošlost nije bez kontroverzi. Prije nekoliko godina privukla je pažnju njemačke javnosti sudjelovanjem u televizijskom showu "Najgluplja njemačka zvijezda", gdje se mučila s osnovnim pitanjima o pravopisu i općem znanju, ne uspjevši čak ni identificirati bivšeg kancelara Helmuta Kohla.
S druge strane, Eric Schmidt, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 54 milijarde dolara, odavno je poznat po svom turbulentnom privatnom životu. Iako je od 1980. u braku s Wendy Schmidt, godinama se piše da par živi u "otvorenom braku", što nikada nisu potvrdili. Njegova posljednja poznata veza s poduzetnicom Michelle Ritter završila je burno, uz niz sudskih tužbi za zlostavljanje i financijske nepravilnosti, što Schmidt oštro demantira.
Cijelu priču dodatno intrigantnom čini politička dimenzija. Eric Schmidt je čak 21 godinu stariji od svog potencijalnog punca, Markusa Södera, premijera Bavarske i predsjednika utjecajne stranke CSU. Par je navodno zajedno proveo doček Nove godine, a posljednjih tjedana putovali su po Sjedinjenim Državama, Indiji i Europi. Svjetska javnost sada s nestrpljenjem iščekuje njihov idući zajednički korak, a nagađa se da bi se mogli pojaviti na nadolazećoj Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji.