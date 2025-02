FOTO Ella Dvornik otkrila detalje o tretmanu kojem se podvrgnula: 'Bila sam na ispiranju crijeva'

Influencerica Ella Dvornik javila se na Instagramu te otkrila da je bila na tretmanu hidrokolona, poznatom i kao ispiranje crijeva. U videu je objasnila da joj ovo nije prvi put da se odlučila na takav tretman te pokazala kako tretman funkcionira.

- Tko me duže prati zna da sam 2020. već išla na ove tretmane nakon što sam rodila Lumi - rekla je Dvornik te dodala da je bila zadovoljna rezultatima.

- Imala sam problema s nadutosti, sve mi se to riješilo, ali nisam bila zadnjih pet godina. Ovo danas mi je bio drugi tretman u ovoj sesiji, prije dva tjedna sam bila na prvom. Jednostavno, to je neka vrsta detoksa i preporučujem - našalila se Dvornik.

Foto: Instagram screenshot

Ella figuru duguje treniranju i zdravijoj prehrani, a o čemu se točno radi često dijeli na društvenim mrežama.

- Mrzim ići u teretanu, al brutalan je osjećaj probuditi se ujutro i vidjet rezultate - priznala je Dvornik ranije.

Podsjetimo, Ella na društvenim mrežama dijeli različite aspekte svog života. Poslovne suradnje, obiteljski život, želje i misli, ali i kako napreduje njezina fizička transformacija. Sve su to teme koje se mogu vidjeti na njezinu Instagram profilu, a u jednoj od posljednjih objava snimka je iz teretane na kojoj pozira u kratkoj majici i gaćicama. "Nek mi stoji tu snimka prvog mjeseca, da mogu usporediti za pet mjeseci što će biti (plot twist udebljam se)", napisala je Ella u opisu, a brojni pratitelji su je pohvalili. No čini se da je jednoj pratiteljici zasmetalo to što Ella na snimci ima samo gaćice i majicu.

"Dosadna si više sa skidanjem i promoviranjem nemorala", napisala joj je, a influencerica joj nije ostala dužna. "Tako je. Nemojte živjeti zdravo.... Sjedite doma i komentirajte drugima da su nemoralni", odgovorila joj je. "Možeš vježbati da nisi u gaćama", odgovorila joj je ista pratiteljica. "A kako da pokažem kvadriceps i trbuh bez da ih pokažem?? Majke ti reci mi?" ponovno je uzvratila Ella.

Inače, njezinu snimku iz teretane komentirala je i pjevačica te kantautorica Alka Vuica, koja je napisala: "Izgledaš mrak! Kao Jane od Tarzana."

