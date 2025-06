FOTO Ella Dvornik pozirala gotovo potpuno gola, pokazala nevjerojatnu liniju: 'Neka si ti glavu pokrila'

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih figura na hrvatskoj medijskoj sceni, ponovno je zaokupila pažnju svojih brojnih pratitelja. Njena najnovija objava na Instagramu nije samo niz estetski privlačnih fotografija, već i snažna poruka o osobnoj transformaciji, preuzimanju kontrole nad vlastitim životom. Na prvi pogled, Elline fotografije odišu ljetnom bezbrižnošću.

Vidimo je u opuštajućem ambijentu, čini se pored bazena, u dvorištu koje odaje dojam privatnosti i mira. Obučena u laganu, lepršavu haljinu ili ogrtač s uzorkom palminog lišća, Ella pozira na ležaljci, sjedi uz rub bazena, a na nekim fotografijama djelomično skriva lice, dodajući dozu tajanstvenosti i umjetničkog dojma. Jedna od fotografija prikazuje i Ellu gotovo potpuno golu, što je dodatno zaintrigiralo njene pratitelje.

Komentari ispod objave svjedoče o podršci i divljenju koje uživa. "Neka si ti glavu pokrila", jedan je od duhovitih komentara koji aludira na Ellinu zaigranost. Mnogi su jednostavno ostavili riječi poput "Savršena" ili emotikone srca i pljeska, jasno pokazujući svoje odobravanje. Zanimljiv je i komentar koji se dotaknuo teme tetovaža, koje su na fotografijama vidljive: "Sve je to super. Ali ja nisam za trajne tetovaže. Razmišljam o tome da se čovjekova psiha mijenja, a s njom i želje što imati, a što ne i zato ljudi te rade promjene i skidaju stare tetovaže."

Influencerica je nedavno putem svojih društvenih mreža upozorila pratitelje na neovlašteno korištenje svog lika i glasa u promociji jedne online igre. Na Instagram storyju, Ella je jasno istaknula kako nije dala niti glas niti dopuštenje da se njezin lik koristi za reklamne svrhe povezane s tom igricom.

U svojoj objavi napisala je: „Nisam dala dozvolu da mi se koristi faca i glas za tu neku igricu koja vam iskače, a to možete zaključit po tome što taj AI glas pravilno priča hrvatski za razliku od mene. Da ne stavljam sad cijeli video tu, možda to i žele. Uglavnom, nemojte to skidat što god da je. I evo screen ako vam izleti ta ‘kokoš’ čisto da mi ne šaljete svi.“

Ella je naglasila kako je glas koji se čuje u spornim videozapisima vjerojatno generiran umjetnom inteligencijom, a ne njezin stvarni glas, s obzirom na razliku u izgovoru i naglasku. Također je zamolila pratitelje da ne dijele niti preuzimaju takve sadržaje jer ona nije dala svoju suglasnost za korištenje.

